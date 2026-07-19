Se realizó una jornada sobre enfermedades zoonóticas

La Secretaría de Salud de Chubut organizó un conversatorio virtual del que participaron más de 200 personas con el fin de reforzar el trabajo preventivo en enfermedades zoonóticas.

La actividad, denominada “Un Mundo, Una Salud: Prevenir las Zoonosis”, fue un espacio de intercambio interdisciplinario que reunió a referentes de la salud humana, la sanidad animal, la producción agropecuaria, la conservación de la fauna silvestre, organismos nacionales, universidades y equipos sanitarios de distintos puntos del país.

El conversatorio se concretó en el marco del “Día Mundial de las Zoonosis” y fue coordinado por el Departamento Provincial de Zoonosis, de la Dirección Provincial Una Salud de la cartera sanitaria.

En representación del organismo provincial, formaron parte de la propuesta la jefa del Departamento Provincial de Zoonosis, la veterinaria Alejandra Sandoval, y la directora general de Coordinación de Programas de Salud, la licenciada Valeria Nazar, quienes destacaron la necesidad de promover políticas públicas integradas, sistemas de vigilancia acoplados y un trabajo conjunto entre las instituciones y la comunidad, además de fortalecer una salud pública basada en la prevención, la evidencia científica y la articulación intersectorial.

Gran convocatoria y temáticas

El conversatorio reunió a más de 200 profesionales, docentes, estudiantes, representantes de municipios, instituciones científicas y miembros de la comunidad, y contó con el acompañamiento institucional de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Asociación Argentina de Zoonosis (AAZ) y la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (UNPSJB).

Entre los temas abordados se destacaron el impacto del cambio climático sobre la aparición de enfermedades emergentes, la importancia de conservar la biodiversidad, el rol de la fauna silvestre como indicador de la salud de los ecosistemas, la bioseguridad en los sistemas de producción animal, y la vigilancia epidemiológica como herramienta clave para la detección temprana y la respuesta oportuna frente a eventos sanitarios.

También se analizaron enfermedades zoonóticas de importancia para Chubut, como hantavirus, hidatidosis, rabia animal, triquinosis, síndrome urémico hemolítico y la enfermedad de Chagas, además de las experiencias recientes en la provincia con influenza aviar y encefalomielitis equina del oeste.

Panel

El panel estuvo integrado por la doctora Teresa Strella; el director de Sanidad Animal del Ministerio de Producción de la provincia, veterinario Ernesto Domínguez; el director de Fauna y Flora Silvestre de la Secretaría de Ambiente de la provincia, licenciado Alan Jones; por parte de SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), el veterinario Ezequiel Etcheber; y la moderadora de la UNPSJB, la doctora Caterina Milone. Todos ellos analizaron los principales desafíos que enfrenta la provincia en materia de zoonosis y coincidieron en la necesidad de fortalecer la vigilancia integrada, la prevención y la articulación entre los sectores de salud, producción y ambiente.