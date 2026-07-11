Puerto Madryn derrotó a Bigornia y es campeón del Torneo Oficial de Rugby

Puerto Madryn consiguió una trabajada victoria 13 – 5 ante Bigornia de Rawson, frente a un gran marco de público, en Los Fundadores, y se consagró campeón del Torneo Oficial 2026, que llevó adelante la Unión de Rugby Valle del Chubut.

En la primera mitad del partido, Bassi puso en ventaja a los capitalinos con un try y el dueño de casa respondió también en el in-goal a través de Matías Salari (con conversión) para el 7-5 parcial; mientras que en el complemento, el Lobo Marino afianzó la ventaja con dos penales de Bautista Guerra.

En la oportunidad, Puerto Madryn alistó a Matías Salari, Joaquin Guerra, Leonel Llanquitru, Luciano Belmar, Matías Iribarra, Gonzalo Mangini, Tomas Luffi, Nazareno Rocha, Ariel Ferrufino, Hernán Vera, Rodrigo Aman, Bautista Mengoni, Francisco Peña, Luciano Balmaceda y Bautista Guerra. Ingresaron Alejandro Cañiú, Facundo Gangas, Facundo Soria, Manuel Rocha, Esteban Ceballos, Bruno Carrizo y Alejo Zotelo. (Head Coach: Manuel Iglesias)

Por su parte, Bigornia salió con Facundo Huenchuquir, Danilo Vargas, Emiliano Olivares, Cristian Aguero, Aaron Fonseca, Gian Flores, Victor Gómez, Bruno Bassi, Roderigo Cordero, Santiago Martínez, Ezequiel Freeman, Carlos Romero, Lorenzo Calfual, Alejo Williams y Junior Flores. Ingresron Cristian Sanzana, Mateo Palleres, Javier Rivas y Tomas Jara. (Head Coach: J. Coustet).

De esta forma, Puerto Madryn sumó su tercer título local en cinco años, el primero de ellos lo obtuvo en una definición ante Trelew (2022) y los dos siguientes frente a Bigornia (2024 y 2026), siempre en Los Fundadores.

Cabe señalar que, en la previa, se disputaron las tres finales de las categorías juveniles, entre Puerto Madryn y Patoruzú: el Lobo Marino se quedó con los títulos de M18 (22-14) y M16 (15-7), mientras que el Indio festejó en la M15 (17-12).

Fuente: SuperDepor