Milei prorrogó por dos años la Agencia de Transformación de Empresas Públicas
El presidente Javier Milei prorrogó por dos años más la vigencia de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria «Agencia de Transformación de Empresas Públicas», le sumó dos nuevas funciones a la ATEP e incorporó cambios en su conducción.
El plazo original vencía el 18 de julio de 2026 y la prórroga rige desde el 19 de julio de 2026 o hasta que se cumplan los objetivos de la agencia.
La medida se tomó a través del Decreto 611 publicado hoy en el Boletín Oficial y que procesó la Agencia Noticias Argentinas.
La ATEP fue creada el 18 de julio de 2024 por el Decreto 644/2024 con el objeto de dirigir y coordinar todas las acciones vinculadas a las empresas y sociedades públicas. Bajo ese mandato gestionó los procesos de privatización de Aerolíneas Argentinas, EANA, Intercargo y el resto de las empresas públicas incluidas en la Ley de Bases 27.742.
El Decreto 611/2026 «aún no cumplimentó en su totalidad el objeto de su creación» y que resulta necesario prorrogar su vigencia.
La norma incorpora como incisos 27 y 28 al artículo 30 del Decreto 644/2024 dos nuevos objetivos: «llevar a cabo el ejercicio de la representación societaria que le corresponda al Estado Nacional» en las empresas públicas, cuando así se le asigne; y «ejercer el control de idoneidad respecto de los candidatos propuestos por el Estado Nacional para integrar los órganos de administración» de esas empresas, con carácter previo a su designación.
En materia de conducción, el decreto prorroga la designación del abogado Diego Martín Chaher como titular de la ATEP con rango de secretario; acepta la renuncia del abogado Luciano Rodolfo Masnú Lardet como Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones y lo designa simultáneamente como Subtitular con rango de subsecretario; y designa con carácter ad honorem al abogado Cristian Nicolás García como nuevo Director Ejecutivo de Procesos y Privatizaciones.