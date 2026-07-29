Licitan la construcción de la Autovía Rawson-Trelew

La Administración de Vialidad Provincial (AVP) de Chubut llamó a Licitación Pública N° 25-AVP-2026 para la ejecución de la Autovía sobre la Ruta Nacional N° 25, en el tramo que une Rawson y Trelew, estableciendo como día de apertura de las ofertas el viernes 28 de agosto, a las 12 horas, en la sede central del organismo en la capital provincial.

La obra, una de las más trascendentes en materia vial de la provincia, comprende la construcción de una autovía de aproximadamente 15 kilómetros, que se extenderá desde el nuevo puente sobre el río Chubut, en Rawson, hasta la rotonda ubicada sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, en el acceso a Trelew. El proyecto prevé la duplicación de la calzada existente, conformando una vía de cuatro carriles, dos por sentido de circulación, separados por un cantero central o barrera de hormigón, según las características de cada sector.

Además, las autoridades de la Administración de Vialidad Provincial informaron que los trabajos incluyen la ejecución de todas las obras básicas y de pavimentación necesarias para garantizar una infraestructura moderna, segura y de alta capacidad.

Mayor seguridad vial

Como parte del proyecto se ejecutarán seis intersecciones tipo rotonda, de las cuales cuatro corresponden a la remodelación y adecuación de rotondas existentes y dos serán completamente nuevas. También se construirán colectoras en distintos sectores, retornos, accesos para frentistas, obras de iluminación en rotondas e intersecciones, ampliación de obras de arte, sistemas de drenaje, barreras de contención, alambrados, señalización horizontal y vertical y demás elementos de seguridad vial que permitirán optimizar la circulación y reducir significativamente los riesgos de siniestros.

Con un presupuesto oficial de $44.061.063.823,88 y un plazo de ejecución de 24 meses, esta intervención representa una de las inversiones viales más importantes de los últimos años para la provincia.

La nueva autovía mejorará la conectividad entre Rawson y Trelew, incrementará la seguridad vial, reducirá los tiempos de viaje y brindará una respuesta acorde al crecimiento del tránsito en uno de los corredores más importantes del Valle Inferior del Río Chubut.

Además, y dada la envergadura de los trabajos a ejecutar, la obra fortalecerá la integración regional, favoreciendo el desarrollo productivo, turístico y logístico de toda la zona.