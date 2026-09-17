Otra medalla de oro para Chubut en los Suramericanos

Continúa la destacada participación de los atletas y deportistas chubutenses en los Juegos Suramericanos que se realizan en la provincia de Santa Fe. En la jornada de este miércoles, Catalina Serio, atleta nacida y criada en la localidad de Sarmiento, obtuvo 1.404 puntos en la disciplina pentatlón moderno y terminó alzándose con la medalla de oro, superando a las ecuatorianas Sol Naranjo y Lucianna Aroca, quienes completaron el podio.

Tras la competencia, Catalina se refirió a su emocionante victoria y dijo: “Yo no venía con el objetivo de sacar medalla ni siquiera entrar al podio, solo tenía como objetivo disfrutarlo, por eso estoy muy muy feliz”. La chubutense agradeció además el apoyo incondicional de su “familia y entrenadores” y también destacó el aporte “de la Federación y Chubut Deportes” que estuvieron presentes para que pueda afrontar la preparación y la competencia.

Debutar siendo campeona

Pentatlón moderno es un deporte olímpico que reúne cinco disciplinas: esgrima, natación, obstáculos y láser run (carrera y tiro).

Para Catalina, los XIII Juegos Suramericanos que se disputan en Santa Fe, significaban no sólo un importante desafío en su carrera profesional, sino que marcaron su debut en un torneo de semejante jerarquía internacional. “Estoy muy emocionada porque siendo tan chica, debutar campeona, para mí es muy fuerte” expresó, y remarcó todo el esfuerzo y sacrificio que tuvo por delante para lograr competir y ganar.

Catalina construyó su victoria con una actuación regular: fue segunda en esgrima, natación y obstáculos, y obtuvo el cuarto mejor puntaje en el laser run. Esa combinación le permitió cerrar la competencia con 34 puntos de ventaja sobre Naranjo, medallista de plata con 1.370, mientras que Aroca consiguió el bronce con 1.369.

Tras el logro, la chubutense recordó sus inicios en el deporte. “Empecé a entrenar en Sarmiento allá por el 2019, viendo a mi hermano hacerlo, yo era muy chiquita, tenía diez, once años”, recordó.

Fue justamente su hermano quien la acercó al pentatlón: “Gracias a él estoy hoy acá”, sostuvo.

La joven atleta también repasó sus inicios en Sarmiento y su posterior viaje a Buenos Aires, donde pudo establecer su práctica en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) y entrenar en una pista de obstáculos que, según sus palabras, “es muy importante para poder crecer y terminar destacándose en ésta disciplina”.

Otros chubutenses en competencia

Además de Serio, otros chubutenses integran las selecciones argentinas que, hasta el momento conservan el segundo puesto en el medallero, apenas por debajo de Brasil, con 26 medallas de oro, 19 de plata y 28 de bronce.

Quienes representan a la provincia son: Jerónimo Boque en Escalada deportiva, oriundo de Puerto Madryn; Salma Antorena en Tiro deportivo, de Río Senguer; Tobías Weise en Gimnasia trampolín, oriundo de Trelew; Ariel Flores Cheún, también en Escalada deportiva de Trelew; Ariel Proboste, en la disciplina de Lucha libre, de la ciudad de Rawson; Moira Miranda, triatlonista de Rada Tilly; e Ian Subiabre, destacado futbolista oriundo de Comodoro Rivadavia.

12 medallas en el Torneo Argentino de Karate

Por otra parte, la delegación provincial tuvo una destacada participación en el 59° Torneo Argentino de Karate, desarrollado en el Polideportivo Carlos Cerutti de Córdoba Capital, que reunió a más de 700 competidores de 16 provincias. Los representantes de Chubut consiguieron tres títulos nacionales y un total de 12 medallas en diferentes categorías de Kata y Kumite.

El certamen reunió a 726 competidores de 16 provincias y tuvo a Iara Refsgaard, Leonardo Moroncini y Constantino Bufi como los máximos exponentes de la delegación chubutense, al alcanzar el primer puesto en sus respectivas categorías Ranking.

La madrynense Iara Refsgaard se consagró campeona en Kumite Ranking Juveniles 16/17 años -53 kg y cerró una sobresaliente participación en el circuito nacional. La deportista consiguió en Córdoba su tercer título consecutivo de 2026, luego de haberse impuesto previamente en los certámenes realizados en Tucumán y Mendoza.

Leonardo Moroncini y Constantino Bufi también se subieron a lo más alto del podio en sus respectivas categorías Ranking y completaron las tres medallas doradas obtenidas por Chubut durante la competencia.

Además, Franco Moroncini consiguió la medalla de plata en Kumite Ranking Under 21 -75 kg, resultado que le permitió mantenerse en el primer puesto del ranking nacional de su categoría. El karateca sumó también una segunda presea al obtener el bronce en Kumite Mayores.

Por su parte, Naomi Purita, de Rawson, obtuvo la medalla de plata en Kumite Ranking Sub 21. También alcanzaron el segundo puesto Dolares López Mendoza, de Puerto Madryn, en Kumite 11-12 años, y la madrynense Venecia Ruani Sarrago, en Kata 8-9 años.

La cosecha de medallas de bronce se completó con las actuaciones de Matías Iglesias, Federico Sánchez y Xiomara Navarro, quienes consiguieron subir al podio en categorías Ranking. A ellos se sumó Sebastián Villareal Puebla, de Rawson, que finalizó tercero en Kumite 13-14 años.

De esta manera, la representación chubutense cerró su participación en Córdoba con 12 medallas: tres de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, consolidando una importante presencia provincial en una de las principales competencias del calendario nacional de la disciplina.

Los resultados obtenidos en las categorías Ranking tuvieron además especial relevancia, ya que otorgaron puntos para el proceso de conformación de la Selección Argentina de Karate 2027.

La actuación volvió a posicionar al karate chubutense en los principales podios nacionales, con representantes de distintas localidades y categorías que continúan sumando experiencia y resultados dentro del circuito argentino.