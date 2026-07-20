La Selección vuela de regreso a la Argentina

La Selección argentina regresará este lunes al país tras la derrota frente a España en la final del Mundial, pero trascendió que no todos los futbolistas son parte de la delegación, entre ellos, el capitán del equipo nacional, Lionel Messi, quien se quedó en Estados Unidos, país en el que vive.

La delegación volverá al país en el vuelo AR1971 de Aerolíneas Argentina con el Airbus 330-202 matrícula LV-KAN que salió de Nueva York a las 7:17 (8:17 de Argentina) y se estima que arribará alrededor de las 19, según reveló la Agencia Noticias Argentinas

En tanto, se indicó que se estima que se desplegará un operativo a cargo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con dos controles, uno ubicado en la Autopista Richieri y el segundo la intersección de las calles Teniente General Morillas y Jorge Newbery, por donde solo serán habilitados a circular las tripulaciones, quienes tengan credenciales de acceso y las personas que posean pasajes.

Por otro lado, se supo que no todos los futbolistas se subieron al avión, ya que, algunos irán directamente a los países europeos en los que viven para sumarse a sus equipos o disfrutar unos días libres.

Aunque no dieron detalles de quiénes son los que viajarán en el avión, Lionel Messi y Rodrigo De Paul se quedaron en Estados Unidos, país en el que viven, mientras que los que retornarían al país serían los que se desempeñan en el fútbol argentino.

La AFA había indicado en un comunicado publicado este domingo, la AFA informó: «Algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso»

Qué ocurre con el feriado

La incógnita sobre el feriado nacional que había indicado el presidente Javier Milei por la llegada de la Selección argentina continuaba abierta, pero está cada vez más lejana la posibilidad de que haya algún evento en el que participen los jugadores, cuerpo técnico y dirigentes.

«Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional», había señalado Milei en su cuenta personal de X.

En tanto, está confirmado que la Selección no irá la Casa Rosada, según le confirmaron a la Agencia NA allegados al plantel nacional.