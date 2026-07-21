La balanza energética registró superávit de US$611 millones en junio

La balanza comercial de energía cerró junio con un saldo positivo de 611 millones de dólares.

Durante ese periodo, el país registró exportaciones por un total de US$1.406 millones, frente a importaciones que sumaron US$794 millones.

En el acumulado de 2026, el saldo del sector presenta una mejora de US$2.207 millones respecto al mismo periodo de 2025.

Esta evolución se explica por un incremento en las exportaciones de US$2.274 millones, mientras que las importaciones subieron US$67 millones.

Los datos corresponden a un informe del economista, Nadin Argañaraz.

Al desglosar el desempeño anual por efectos, el efecto cantidad aportó un saldo positivo de US$1.656 millones, mientras que el efecto precio sumó US$552 millones.

La combinación de ambos factores determinó el resultado neto positivo de US$2.207 millones.

En el rubro de las importaciones, el aumento en los precios internacionales generó un gasto adicional de US$361 millones.

No obstante, este incremento fue compensado parcialmente por un ahorro de US$295 millones debido a una menor cantidad de energía importada.

Por el lado de las ventas al exterior, las exportaciones obtuvieron una ganancia de US$913 millones por efecto precio en comparación con 2025.

A esto se sumaron US$1.361 millones adicionales generados por el efecto cantidad, totalizando un saldo positivo de US$2.274 millones en este apartado.