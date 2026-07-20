La balanza comercial arrojó un superávit de US$ 2.194 millones en junio

Las exportaciones de bienes en junio de junio pasado crecieron un 24,5% interanual, mientras que la importación fue del 7,3%, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En consecuencia, la balanza comercial arrojó un superávit de 2.194 millones de dólares en junio.

Exportaciones e importaciones durante junio

En el comunicado oficial, el Indec marcó que “en junio, las exportaciones alcanzaron un valor de US$ 9.055 millones, lo que representó un incremento interanual de 24,5%”. En relación a ello explicó que: “Este ascenso fue impulsado por un alza de 6,8% en las cantidades exportadas y de 16,5% en los precios”. Y, a su vez, indicó que “la serie desestacionalizada cayó 0,9% y la tendencia‑ciclo, 0,1% en comparación con el mes anterior”.

En cuanto a las importaciones de junio, señaló que “alcanzaron un total de US$ 6.861 millones, lo que representó un incremento interanual de 7,3%”. En este punto marcó que atribuyó la suba al “incremento de 11,6% en los precios, ya que las cantidades disminuyeron 3,8%” e indicó que “la serie desestacionalizada y la tendencia‑ciclo registraron un alza de 3,4% y 0,8%, respectivamente, en comparación con mayo de 2026”.

Como consecuencia de ello, “en junio, la balanza comercial registró un superávit de US$ 2.194 millones”, informó y marcó que lo propio “representó un incremento de US$ 1.314 millones respecto del mismo mes de 2025”.

También sostuvo que “el índice de términos del intercambio mostró una suba de 4,4%, como resultado del mayor aumento de los precios de las exportaciones en relación con los de las importaciones”.

Detalle de exportaciones e importaciones por rubros

Los siguientes números y porcentajes corresponden a exportaciones por grandes rubros e importaciones por usos económicos, marca el INDEC. Además, indica que los valores son en millones de dólares, participación y variación porcentual interanual.

Exportaciones

Productos primarios

1.886 millones: 20,8% (+3,6%)

Manufacturas de origen agropecuario

3.344 millones: 36,9% (+31,6%)

Manufacturas de origen industrial

2.418 millones: 26,7% (+31,4%)

Combustibles y energía

1.406 millones: 15,5% (+31,1%)

Importaciones

Bienes de capital

1.119 millones: 16,3% (-8,0%)

Bienes intermedios

2.344 millones: 34,2% (+9,5%)

Combustibles y lubricantes

794 millones: 11,6% (+126,3%)

Piezas y accesorios para bienes de capital

1.094 millones: 15,9% (-9,4%)

Bienes de consumo

923 millones: 13,4% (+3,3%)

Vehículos automotores de pasajeros

455 millones: 6,6% (-10,6%)

Resto de importaciones

131 millones: 1,9% (+69,9%)

Los rubros que lideraron las exportaciones de bienes acumuladas hasta junio de 2026 son:

Hasta el sexto mes del presente año 2026, las exportaciones de bienes argentinas, según el INDEC, fueron lideradas por los rubros Manufacturas de Origen Alimentario (MOA) y Manufacturas de Origen Industrial (MOI), que representaron respectivamente 32,0% y 27,1% de las exportaciones de bienes totales. Luego, les siguieron en importancia los Productos Primarios (PP), con 25,5%, y los Combustibles y la Energía (CyE), que acumularon 15,4% de los despachos al exterior.

A su vez, los tres productos más importantes de exportación fueron los aceites crudos de petróleo (27090010), con 9,5%; maíz en grano, excluido para siembra (10059010), con 8,4%; y harina y pellets de la extracción del aceite de soja (23040010), con 8,4%.

Importaciones de bienes acumuladas hasta junio de 2026

En el caso de las importaciones, los Bienes Intermedios (BI), los Bienes de Capital (BK) y las Piezas y Accesorios para los Bienes de Capital (PyA) fueron los principales usos económicos importados durante los seis meses transcurridos de 2026. Los mismos representaron, respectivamente, el 34,6%; 19,1% y 17,3%. Entre los tres concentraron el 71,0% de las compras argentinas de bienes al exterior.

En este punto, los principales productos adquiridos fueron porotos de soja, incluso quebrantados, excluidos para siembra (12019000), que representaron 5,7% de las importaciones de bienes; seguidos de vehículos automóviles, principalmente para el transporte de personas (87032210), con 2,2% de participación; y productos inmunológicos acondicionados para la venta por menor n.c.o.p. (30021590), con una participación del 1,9% sobre el total adquirido.

Por otro lado, en relación con cuáles fueron los principales destinos de las exportaciones argentinas, el ranking quedó de la siguiente manera:

Brasil

12,6%

China

9,9%

Estados Unidos

9,8%

Y las principales importaciones provinieron de:

China

22,5%

Brasil

21,5%

Estados Unidos