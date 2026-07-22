La actividad económica cayó 0,5% mensual en mayo

La economía registró una nueva contracción en mayo, encadenando su segundo mes consecutivo de retroceso con un comportamiento sectorial heterogéneo. Según el Indec, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) cayó 0,5% respecto de abril, luego de la baja de 1,5% del mes anterior, pero mostró un leve crecimiento interanual de 0,2% frente a mayo de 2025.

En términos interanuales, en cambio, el indicador mostró un leve crecimiento de 0,2% frente a mayo de 2025.

El desempeño refleja una recuperación con importantes diferencias entre actividades. De los quince sectores que integran el EMAE, ocho registraron mejoras interanuales, encabezados por Explotación de minas y canteras, que creció 15,7%, y Electricidad, gas y agua, con un avance del 8%. Asimismo, Agricultura, ganadería, caza y silvicultura aumentó 4,6% interanual y fue el sector con mayor incidencia positiva sobre el índice general, seguido por minería. En conjunto, ambas actividades aportaron 1,2 puntos porcentuales al crecimiento interanual del EMAE.

Sectores

Siete sectores mostraron caídas respecto del mismo mes del año anterior. El mayor retroceso correspondió a Pesca, con una baja del 29,3%. También continuaron en terreno negativo la Industria manufacturera, que descendió 5,6%, y el Comercio mayorista, minorista y reparaciones, con una caída de 4,3%. Estos tres sectores restaron en conjunto 1,4 puntos porcentuales al resultado interanual del indicador.