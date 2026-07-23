Fallo unánime del STJ condena a Daniel Murphy por daños en una manifestación

El Superior Tribunal de Justicia del Chubut rechazó por unanimidad el recurso de impugnación extraordinaria interpuesto por Juan Salgado, defensor particular de Daniel Esteban Murphy y confirmó la sentencia de la Cámara en lo Penal de Trelew, que lo había condenado por los daños ocasionados en el edificio donde funcionan el Ministerio de Economía y Crédito Público, el Ministerio de Infraestructura, Planificación y Energía y la Fiscalía de Estado, durante una manifestación realizada en Rawson.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal general jefe de la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra los Animales (UFEAyDA), Florencia Gómez, quien sostuvo la acusación durante el juicio oral, luego ante la Cámara en lo Penal de Trelew, que confirmó la sentencia condenatoria, y finalmente ante el Superior Tribunal de Justicia, que intervino por el recurso interpuesto por la defensa.

Las tres instancias judiciales coincidieron con la postura del Ministerio Público Fiscal respecto de la autoría del hecho y la calificación legal como daño agravado sobre un bien de uso público.

La Sentencia del Superior Tribunal lleva la firma del Ministro Javier Gastón Raidán, como presidente, y los Ministros, Mario Luis Vivas, Camila Lucía Banfi Saavedra, Silvia Alejandra Bustos, Ricardo Alberto Napolitani y el Juez de Cámara, Diego Ariel Trad.

Los Ministros concluyeron que el inmueble afectado constituye un bien de uso público, ya que allí funcionan organismos estatales a los que la ciudadanía concurre para realizar trámites y acceder a servicios públicos. Confirmaron así la aplicación del artículo 184, inciso 5, del Código Penal.

El Superior Tribunal rechazó el recurso de impugnación extraordinaria, impuso las costas a la defensa y confirmó la condena.