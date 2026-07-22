En España también prohíben fumar en terrazas y playas



El Gobierno español aprobó este martes, en segunda vuelta, el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara cigarrillos electrónicos y vapeadores al tabaco convencional. Además, amplía los espacios sin humo a terrazas, playas, piscinas y marquesinas, y restringe la venta de los nuevos productos a establecimientos especializados. Para el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, es «absurdo que el país más turístico de Europa sea el que vaya a poner una prohibición a fumar en terrazas», cuando está permitido en todos los del continente a excepción de en Suecia.

Tras el cambio de los patrones de consumo, la futura ley igualará la legislación para tabaco convencional y los nuevos productos como el cigarrillo electrónico, las bolsitas de nicotina, productos a base de hierbas como ‘shishas’ y cualquier dispositivo que imite o se asocie al acto de fumar.

En rueda de prensa tras el Consejo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha detallado que el tabaquismo provoca 50.000 muertes al año, y esta norma pretende proteger mejor la salud pública y avanzar hacia una generación «libre de tabaco».

Convivencia entre bares y terrazas

«Estamos en un momento en el que España recibe casi cerca de 100 millones de turistas extranjeros», en gran medida por su «atractivo especial, donde la convivencia en nuestros bares y en nuestras terrazas se produce durante todo el año» gracias a la «climatología» del país; la prohibición, por tanto, «es como pegarse un tiro en el pie», ha comentado el presidente de Hostelería de España.

Considera que la prohibición de fumar en las terrazas de la hostelería «no va a proporcionar un descenso del consumo, sino que lo que va a hacer es desplazar a los fumadores de esos espacios al aire libre a otros de alrededor, y las colillas quedarán donde quedarán».

En las terrazas hosteleras, «predomina el respeto y la utilización responsable de un espacio», como lo demuestra que «anteayer y ayer, viendo el Mundial, no hubo ningún altercado y primó el respeto», a pesar de que «parece que alguien quiere dar una imagen de que hay confrontación entre fumadores y no fumadores», ha aseverado José Luis Álvarez

Confía en que en su tramitación en el Congreso, «los partidos políticos tengan muy presente que somos un destino turístico por la educación, la sensatez y, sobre todo, por el respeto entre unos y otros».

Ha avanzado que su organización, que siempre ha defendido el «diálogo» en referencia a esta normativa, estará «a disposición de los políticos para tener las reuniones necesarias con el fin de buscar un consenso que ayude a todos a convivir en un país turístico por excelencia, donde existe el respeto en las terrazas». Finalmente, recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) «ha marcado claramente que hay que hacer acciones regulatorias en espacios interiores».