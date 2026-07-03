Egipto eliminó a Australia y pasó a octavos

Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió por primera vez en su historia en los octavos de final del Mundial 2026.

Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.

En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.

Los Faraones se sumaron a la lista de clasificados desde los doce pasos, como previamente lo habían hecho Paraguay frente a Alemania y Marruecos ante Países Bajos, y ahora esperan por Argentina o Cabo Verde en la próxima instancia.

Australia tuvo la primera oportunidad apenas a los cuatro minutos del primer tiempo, cuando Cristian Volpato sacó un potente zurdazo desde afuera del área que se estrelló en el travesaño y salió por el fondo.

Egipto respondió rápidamente y abrió el marcador a los 12 minutos. Tras una pelota parada que rebotó en Jackson Irvine, Omar Marmoush asistió hacia la derecha para Karim Hafez, quien envió un centro preciso que Emam Ashour conectó de cabeza para establecer el 1 a 0.

Antes del descanso, Australia sufrió la lesión de Jordan Bos, que también generó preocupación en Feyenoord. En el inicio del complemento, Marmoush desperdició un mano a mano que pudo ampliar la ventaja egipcia y esa oportunidad perdida tuvo consecuencias.

Mohamed Hany preocupó al quedar inmóvil sobre el césped, aunque logró recuperarse y regresar al partido. Poco después, un tiro libre ejecutado por Aiden O’Neill terminó con un desafortunado cabezazo en contra del propio Hany, que decretó el 1 a 1.

En el cierre del tiempo reglamentario, Patrick Beach evitó el triunfo egipcio al desviar un cabezazo de Rami Rabia. Luego, el propio Rabia tuvo revancha, Harry Souttar salvó otra vez a Australia y Mohamed Salah desperdició una ocasión en el comienzo del suplementario.

En la definición por penales, Souttar falló el primer disparo australiano y Mahmoud Saber adelantó a Egipto. Irvine empató, pero Rabia volvió a poner arriba a los africanos.

Awer Mabil igualó nuevamente, aunque Salah convirtió con autoridad. Lucas Herrington estrelló su remate en el travesaño y Hossam Abdelmaguid sentenció la serie para sellar el 4 a 2 definitivo y la clasificación egipcia a los octavos de final.

Síntesis del partido:

Mundial 2026

16avos de final

Australia 1(2)–1(4) Egipto

Estadio: Dallas Stadium.

Dallas Stadium. Árbitro: Gustavo Tejera (Uruguay).

Gustavo Tejera (Uruguay). VAR: Leodán González (Uruguay).

Australia: Patrick Beach; Alessandro Circati, Harry Souttar, Lucas Herrington; Jordan Bos, Jackson Irvine, Aidan O’Neill, Aziz Behich; Cristian Volpato, Connor Metcalfe; Nestory Irankunda. DT: Tony Popovic.

Egipto: Mostafa Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Rami Rabia, Kareem Hafez; Emam Ashour, Hamdy Fathy, Marawan Attia, Omar Marmoush; Mohamed Salah y Mostafa Zico. DT: Hossam Hassan.

Goles en el primer tiempo: 13m Emam Ashour (E).

Goles en el segundo tiempo: 10m Mohamed Hany -en contra- (A).

Cambios en el segundo tiempo: en el inicio, Kai Trewin por Bos (A); 22m Haissem Hassan por Ziko (E); Hossam Abdelmaguid por Fathy (E); 29m Ahdin Hrustić por Volpato (A); Mohamed Touré por Irankunda (A); 35m Mahmoud Trézéguet por Hafez (E).

Cambios en el primer tiempo de la prórroga: en el inicio, Paul Okon-Engstler por O’Neill (A); Awer Mabil por Metcalfe (A).

Cambios en el segundo tiempo de la prórroga: en el inicio, Hamza Abdelkarim por Marmoush (E); 14m Mathew Ryan por Beach (A); 15m Mahmoud Saber por Attia (E).

Penales convertidos por Australia: Jackson Irvine y Awer Mabil.

Penales convertidos por Egipto: Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid.