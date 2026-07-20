Convocan a las escuelas de Puerto Madryn para la muestra “Huellas de infancias”

Desde la Subsecretaría de Cultura de Puerto Madryn convocaron a las instituciones educativas de los niveles primario, secundario y superior a participar de la muestra colectiva “Huellas de Infancias”, una propuesta que busca poner en valor las miradas, experiencias y expresiones vinculadas a la niñez a través de producciones realizadas por estudiantes y comunidades educativas.

La muestra se enmarca en el XI Festival La Patagonia al Teatro y en la 5ta Feria Municipal del Libro de Puerto Madryn, que se realizará del 13 al 16 de agosto. En esta edición, la convocatoria propone una articulación con las temáticas de la propuesta, cuyos ejes serán los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, los 90 años de la muerte de Federico García Lorca y el centenario de la edición de «El juguete rabioso» de Roberto Arlt.

La presentación y recepción de obras seleccionadas se realizará del 24 al 31 de julio, de 8 a 20 horas, en la Casa de la Cultura, ubicada en Roque S. Peña 86. La inauguración de la muestra tendrá lugar el sábado 8 de agosto a las 19 horas, aunque la exposición estará abierta al público desde el viernes 7 de agosto hasta el miércoles 2 de septiembre.

Cabe mencionar que cada institución podrá participar con hasta dos producciones plásticas.