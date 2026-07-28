Con anuncios, Torres y Sastre encabezaron el acto por el aniversario de Puerto Madryn

El gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó este martes el acto central por el 161° aniversario de Puerto Madryn, donde firmó junto al intendente Gustavo Sastre un acta compromiso para avanzar en una reparación histórica vinculada a la distribución de los recursos coparticipables que percibe la ciudad. Durante la jornada también se suscribieron convenios para ejecutar obras de infraestructura vial, ampliar redes de servicios esenciales y desarrollar nuevos espacios públicos destinados a acompañar el crecimiento de Puerto Madryn.

La firma del acta compromiso constituye el primer paso formal para avanzar en una solución consensuada a un reclamo histórico de la ciudad, al tiempo que consolida una agenda de trabajo conjunto entre Provincia y Municipio para impulsar obras estratégicas y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Del acto participaron el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre; el secretario de Infraestructura de la Provincia, Hernán Tórtola; el ministro de Economía, Gustavo Paz; el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; el secretario de Pesca, Diego Brandán; diputados provinciales, intendentes, jefes comunales, concejales y demás autoridades.

Trabajo conjunto para defender los intereses de Chubut

Durante su discurso, Torres destacó que el aniversario de Puerto Madryn “no es un aniversario más”, sino que representa “un símbolo de hermanamiento de nuestros pueblos, de la diversidad cultural, de la madurez dirigencial y de la importancia de defender lo nuestro”.

En ese sentido, el mandatario valoró el acompañamiento permanente del intendente Gustavo Sastre en los principales reclamos impulsados por la Provincia y recordó que, al inicio de su gestión, el jefe comunal fue uno de los primeros dirigentes en respaldar la defensa de los recursos que corresponden a Chubut.

“Cuando tuvimos que dar una batalla muy importante para defender nuestra coparticipación y nuestros recursos, Gustavo fue el primero que me llamó para decirme que iba a acompañarnos espalda con espalda para lograr que nos devuelvan el dinero que es de nuestro pueblo chubutense. Sería un hipócrita si no hiciera lo mismo con nuestros pueblos. Eso también es federalismo”, sostuvo.

Torres señaló que esa misma visión de trabajo conjunto se refleja hoy en la defensa de los recursos estratégicos de la provincia, como el complejo hidroeléctrico Futaleufú, y agradeció el acompañamiento de intendentes de distintos signos políticos. “Acá no hay banderías políticas; hay una firme convicción de defender lo nuestro. Puerto Madryn nos necesita unidos y la provincia también nos necesita unida”, expresó.

Reparación histórica para Puerto Madryn

Como principal anuncio del acto, Torres y Sastre firmaron un acta compromiso para avanzar en una solución institucional al histórico reclamo de Puerto Madryn por la distribución de los recursos coparticipables. El acuerdo establece una mesa de trabajo entre Provincia y Municipio para construir una respuesta que contemple el crecimiento demográfico, urbano y de infraestructura que experimentó la ciudad durante las últimas décadas.

“Cuando se habla de federalismo muchas veces se habla de densidad demográfica, pero a mí me gusta hablar de desarrollo humano. No alcanza con pensar cuántos habitantes tiene cada ciudad, sino en qué condiciones viven esos habitantes. Vivir sin gas, sin energía o sin agua no dignifica a nuestro pueblo”, afirmó Torres.

En esa línea, agregó: “Hoy vamos a firmar un acuerdo histórico para que Puerto Madryn, después de tantas décadas, reciba definitivamente lo que le corresponde”.

Además, el Gobernador convocó a todas las fuerzas políticas a avanzar en el debate de una nueva ley de coparticipación que permita corregir las asimetrías existentes y actualizar los criterios de distribución de recursos conforme a la realidad actual de las ciudades chubutenses.

Reconocimiento al acompañamiento provincial

Por su parte, el intendente Gustavo Sastre destacó la decisión política del Gobierno Provincial de avanzar sobre un reclamo que Puerto Madryn sostiene desde hace décadas y aseguró que la ciudad atraviesa una etapa de fuerte articulación institucional con la Provincia.

“Hoy les puedo decir que sí tuvimos la respuesta que nosotros y los madrynenses necesitábamos. Estamos muy cerca de recibir nuestra reparación histórica, arbitrándose los medios necesarios para avanzar hacia un nuevo régimen de coparticipación que contemple la realidad actual de la ciudad”, afirmó.

El jefe comunal agradeció el acompañamiento del gobernador y de todo su gabinete, destacando que “Puerto Madryn ha recibido la atención que merece, no solo en las obras, que son las que más impactan, sino también en un diálogo institucional que se fortalece día tras día”.

Por último, afirmó: “Existe un Gobierno Provincial que no solo escuchó a su intendente, sino también a toda la gente que ese intendente representa”.

Más obras para acompañar el crecimiento de la ciudad

Durante el acto también se firmaron distintos convenios destinados a fortalecer la infraestructura urbana de Puerto Madryn. Entre ellos se destaca un acuerdo entre la Administración de Vialidad Provincial y el Municipio para la provisión de adoquines de hormigón que permitirán ejecutar nuevas obras de pavimentación en las calles Podestá, Marsengo, Joaquín Soto, Albarracín Norte, Rivadavia, Estivariz y avenida Gales.

Asimismo, se suscribió un convenio para financiar la construcción de cordones cuneta, badenes y obras complementarias destinadas a la pavimentación del acceso al barrio Solanas, mejorando la conectividad y las condiciones de circulación para las familias del sector.

En materia de infraestructura energética, Provincia y Municipio firmaron el convenio para ejecutar el refuerzo de la red de gas sobre avenida Gales, una obra clave para ampliar la capacidad del sistema y acompañar el crecimiento sostenido de la ciudad.

También se rubricó el acuerdo para desarrollar el futuro Parque de la Ciudad, un nuevo espacio público pensado para el encuentro, la recreación y el disfrute de las familias madrynenses.

Finalmente, ambas partes suscribieron el convenio para ejecutar la extensión de la red de agua potable del barrio Perón, una intervención que permitirá llevar un servicio esencial a uno de los sectores de mayor crecimiento urbano de Puerto Madryn.