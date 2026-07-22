CIENCIA - CONAE - MAR - SATÉLITE

Argentina lanzará otro satélite para estudiar y vigilar sus recursos naturales marinos

La CONAE anunció que el satélite SABIA-Mar se encuentra en la última fase de integración y ensayos en las instalaciones de INVAP, en Bariloche. Su puesta en órbita está prevista para abril o mayo de 2027 y aportará herramientas inéditas para vigilar el mar, estudiar los recursos naturales y fortalecer la gestión ambiental del país.
Concebido como una misión de observación de la Tierra enfocada en el mar y las zonas costeras, SABIA-Mar permitirá obtener información propia sobre la productividad del océano, los recursos pesqueros, la calidad del agua y la presencia de embarcaciones.

Tecnología y objetivos del satélite SABIA-Mar

El satélite medirá el color del mar mediante cámaras ópticas de alta precisión, lo que permitirá calcular la concentración de clorofila-a, indicador clave de la productividad primaria del océano y de la presencia de fitoplancton. Estos datos servirán para:
– Monitorear recursos pesqueros.
– Apoyar la acuicultura y la navegación.
– Detectar floraciones algales nocivas (marea roja).
– Analizar calidad del agua en costas, estuarios, lagos y ríos.
– Estudiar vegetación, uso del suelo y recursos hídricos.
Además, contará con una cámara de alta sensibilidad para detectar luces sobre el mar durante la noche, lo que permitirá localizar embarcaciones y analizar patrones de actividad pesquera.

Vigilancia marítima y control de pesca ilegal

SABIA-Mar podrá identificar embarcaciones que transmiten su posición mediante el Sistema de Identificación Automática (AIS) y aquellas que operan con la señal desactivada.

Esta capacidad será fundamental para apoyar el control de la pesca ilegal y la vigilancia de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
El satélite SABIA-Mar proporcionará información clave sobre el mar, optimizando la gestión ambiental y la pesca en el país.

Desarrollos tecnológicos nacionales

El proyecto enfrentó desafíos inéditos en el país, como ser la construcción y calibración de cámaras ópticas VIS-NIR y NIR-SWIR. Los ensayos ambientales con temperaturas extremas y vibraciones similares a las del lanzamiento. La incorporación de una computadora de vuelo y un módulo de potencia diseñados por INVAP. Y la inclusión del receptor AGR-T, desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata, para determinar posición y velocidad del satélite.
Estos avances fortalecen las capacidades nacionales en ingeniería satelital, óptica, electrónica, navegación y software, ampliando el horizonte para futuras misiones espaciales argentinas.

Operación y frecuencia de observación

Una vez en órbita, SABIA-Mar completará cerca de 14 vueltas diarias alrededor de la Tierra y pasará aproximadamente seis veces por día sobre el Mar Argentino, aumentando la cantidad de información disponible para investigadores, organismos públicos y sectores productivos.
El lanzamiento de SABIA-Mar marcará un hito en la soberanía tecnológica argentina. Con datos propios y de alta resolución, el país podrá gestionar mejor sus recursos marítimos, fortalecer la ciencia y proteger el ecosistema del Mar Argentino.
La misión no solo aportará información estratégica, sino que también dejará capacidades técnicas que podrán incorporarse en futuros satélites nacionales.

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