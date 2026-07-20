Alerta amarilla por bajas temperaturas en Chubut



Rige una alerta amarilla por bajas temperaturas extremas para este lunes 20 de julio, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Según el organismo, las zonas alcanzadas por el alerta serán afectadas por temperaturas bajas, que pueden tener un efecto leve a moderado en la salud, especialmente en los grupos de riesgo.

Las áreas comprendidas por el aviso son los departamentos de Cushamen, Futaleufú, Languiñeo, Tehuelches, Río Senguer y Sarmiento, además del sudoeste de Florentino Ameghino y Escalante.