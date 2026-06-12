Vuelven los recitales SADAIC al Centro Cultural de Rawson

Este viernes 12 de junio, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo la segunda edición del ciclo “Recitales SADAIC”. En esta oportunidad, Leonardo Miranda y Oscar “El Novio” Núñez ofrecerán un espectáculo abierto al público en el marco de una propuesta que promueve la difusión de la música y el encuentro entre artistas y espectadores a partir de las 19:30 horas en el Salón de las Industrias Culturales del Centro Cultural Provincial (CCP), ubicado en Federicci 216.

Espacio de difusión

La actividad es organizada por SADAIC, en colaboración con la Subsecretaría de Cultura del Chubut, y forma parte de un ciclo destinado a generar espacios de difusión para los músicos y acercar distintas expresiones artísticas a la comunidad.

Con entrada libre y gratuita, la invitación está abierta a vecinos, familias y amantes de la música que deseen disfrutar de una nueva jornada en el Centro Cultural Provincial. Los interesados en obtener más información pueden comunicarse a través del correo electrónico [email protected].