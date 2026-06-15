Universidades retoman el reclamo por la Ley de Finanaciamiento

El reclamo por la aplicación «inmediata« de la Ley de Financiamento vuelve a las universidades públicas y desde la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA) y la Conadu Histórica se convocó a un nuevo paro universitario que comenzará este martes 16 y se extenderá hasta el sábado 20.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la semana pasada se conoció la propuesta que el Gobierno Nacional le presentó a las autoridades universitarias y a las federaciones docentes y nodocentes para «intentar cerrar el conflicto» en las universidades nacionales.

Sin embargo, el acta firmada del oficialismo con el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras federaciones del sector fue rechazada debido a que establece un aumento del 21,3% en junio y del 3% en septiembre, además de partidas presupuestarias adicionales y fondos para los hospitales universitarios.

Laura Carboni, secretaria general de AGD UBA, explicó que “se impuso el rechazo» al acuerdo pactado entre los rectores y la gestión del presidente Javier Milei, «avalado por el resto de las federaciones docentes y nodocentes», debido a que generó «un repudio entre las y los trabajadores«.

«Esto se expresó también en el surgimiento de coordinaciones de miles de autoconvocados contra el pacto. Lo que pedimos es que se cumpla la ley, que establece un aumento por encima del 50% para nuestros salarios. Este acuerdo, tejido a espaldas de las y los trabajadores, intenta cerrar el conflicto universitario atentando contra nuestros bolsillos y contra las becas de los estudiantes”, explicó.

La semana pasada, se realizaron acciones de protesta en las principales ciudades universitarias, organizadas por sectores autoconvocados que volvieron a reunirse este fin de semana para coordinar el rechazo a la firma y la exigencia del cumplimiento de la ley. Asimismo, los sindicatos evaluarán cómo continuar el plan de lucha tras esta semana de paro que comenzará el martes.