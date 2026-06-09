Tenía pedido de captura y fue detenida cuando retiraba una citación en la Comisaría

Una joven que fue a retirar una citación judicial a una dependencia policial de Puerto Madryn, terminó detenida debido a que poseía un pedido de captura.

La mujer de 23 años, se dirigió a la Comisaría de la Mujer pasadas las 20 horas del lunes a fin de retirar una citación emitida por la Defensoría de esa ciudad.

Al llegar y verificar sus datos, el personal policial comprobó en el sistema que pesaba sobre ella un pedido de captura vigente, dispuesto por la Justicia.

En consecuencia, la mujer identificada como Jackelin A. B. fue detenida en el momento y trasladada a la Comisaría Seccional Primera, quedando alojada a la espera de la audiencia de control de detención.