FINANCIACIÓN - LEY DE BOSQUES - MEDIOAMBIENTE

Se pueden presentar proyectos que requieran financiamiento de la nueva Ley de Bosques

La Secretaría de Bosques de Chubut abrió la convocatoria para la presentación de proyectos para el manejo y/o la conservación del bosque nativo que requieran de aportes no reintegrables para su implementación.
El llamado está dirigido a quienes ya cuenten con un plan de manejo o de conservación del bosque nativo aprobado que enmarque la propuesta.
La convocatoria está destinada a particulares, productores agrupados, comunidades indígenas, organizaciones intermedias e instituciones. Puede tratarse de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que acrediten la titularidad de la tierra, o que se encuentren en posesión de tierras fiscales y acrediten derecho sobre ellas e inexistencia de conflictos con vecinos linderos.
Asimismo, de comunidades indígenas que acrediten posesión actual, tradicional y pública de la tierra.

Temáticas de interés

El llamado busca acompañar propuestas de prevención, protección y recuperación de sectores de bosque nativo degradado incluidos dentro del Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo de Chubut.
Las temáticas a las que pueden referir son:
– Manejo de bosques con ganadería integrada.
– Restauración de bosques degradados.
– Prevención de incendios forestales.
– Manejo forestal sostenible a nivel de cuenca, para proyectos que superen la escala predial.
– Manejo de bosques en zona de interfase, para proyectos que superen la escala predial.
– Biodiversidad y áreas de conservación, para proyectos que superen la escala predial.

Pautas para la presentación y contactos

Los proyectos deberán ser formulados por un profesional en la materia de acuerdo a las pautas indicadas en la resolución que da pie a la convocatoria, disponible en www.bosques.chubut.gov.ar
La documentación se recibirá de lunes a viernes, de 8.00 a 14.00, en las oficinas ubicadas en 25 de Mayo 893 de la ciudad de Esquel.
Por consultas, escribir a [email protected] o llamar a los teléfonos 02945-451248 y 02945-451756.

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