Sastre recibió a autoridades del Banco Mundial con eje en el desarrollo turístico

Dias pasados, el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, recibió en el Municipio a autoridades del Banco Mundial, con quienes mantuvo un encuentro para avanzar con obras y mejoras de infraestructura vinculadas a la actividad turística de nuestra ciudad.

En dicha oportunidad, se valoró el crecimiento que ha evidenciado la localidad en cuanto a propuestas turísticas, remarcando las dos áreas naturales protegidas que tiene (El Doradillo y Punta Loma), los recursos naturales de la región, la infraestructura hotelera y gastronómica, y el trabajo articulado entre los distintos actores.

Al respecto, el Intendente dijo: «La reunión con la autoridades del Banco Mundial fue más que positiva, ya que pudimos avanzar en acciones que nos permitirían seguir posicionando al turismo como una de las principales industrias de Puerto Madryn, algo en lo que venimos trabajando desde el primer día de gestión y que, sin ningún tipo de dudas, estamos logrando».

«Aún en tiempos difíciles, notamos que muchas familias siguen eligiendo a nuestra ciudad como destino para descansar y pasar sus vacaciones. Esto no es casualidad, sino que es producto de la promoción constante del destino, de distintas propuestas que impulsamos y del extraordinario trabajo mancomunado que desarrollamos con los representantes del sector privado», agregó Sastre.