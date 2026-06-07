Puerto Madryn impulsa su rol logístico en el desarrollo de la región

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, se manifestó al respecto de una reunión que se llevó a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la que participaron decenas de representantes del sector naviero y logístico. En dicha oportunidad, se presentó a la ciudad como un punto estratégico para Vaca Muerta y la energía offshore.

En el encuentro, estuvieron presentes autoridades de la Administración Portuaria de Puerto Madryn y la Municipalidad estuvo representada por el secretario de Producción, Innovación y Empleo, Eduardo Arzani. Cabe destacar también, que estuvieron referentes de empresas operadoras logísticas que están en la ciudad y otras vinculadas a la cadena de valor de la actividad petrolera.

El eje estuvo puesto en el potencial que tiene nuestra ciudad como plataforma de apoyo logístico para el desarrollo energético del país, particularmente en lo que tiene que ver a las operaciones vinculadas a Vaca Muerta.

Para ello, se mencionó un sistema de servicios totalmente completo: Parque metal mecánico, infraestructura hotelera y aeropuerto propio, sumado al puerto de aguas profundas.

Trabajo articulado

Al respecto, el Intendente dijo: «Nos llena de satisfacción poder desarrollar este tipo de encuentros, máxime cuando se puede trabajar en equipo y tirando para el mismo lado, como en este caso concretamos junto a la Administración Portuaria de Puerto Madryn. Los individualismos no nos llevan a ningún lado y las acciones mancomunadas, como estas, son las que nos permiten continuar creciendo y fortaleciendo la matriz productiva local y regional».

En este mismo sentido, el Jefe Comunal remarcó: «El intercambio fue sumamente positivo, ya que todas las partes involucradas en la cadena de valor que mencionamos pudo estar presente e intercambiar información y contactos para avanzar con diferentes gestiones. Esto nos abre las puertas a muchas alternativas, que van a generar crecimiento y empleo genuino para nuestra ciudad».

El encuentro

Este encuentro, con más de 60 participantes, se realizó en el Centro de Navegación Argentina, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que evidenció una gran predisposición y que estuvieron presentes su presidente, Julio Delfino, y su gerente general, Alfonso Jozami. Además, estuvieron el vicepresidente primero de la entidad, Santiago Simón Errecart, y otros miembros del directorio.