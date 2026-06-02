Protesta de ATE terminó con gases lacrimógenos y detenidos



Momentos de extrema tensión se vivieron esta mañana en la sede de la Supervisión de Escuelas ubicada en Kilómetro 3 de Comodoro Rivadavia, en el marco de la segunda jornada de un paro de 72 horas convocado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en reclamo de un aumento salarial.

Las autoridades habían dictado la conciliación obligatoria con el objetivo de frenar las medida, pero el gremio decidió avanzar igual con el reclamo.

Lo que inició como una manifestación para entregar un petitorio derivó en graves incidentes tras la intervención de efectivos policiales, incluyendo divisiones especiales y la división de canes. Según denunciaron los propios manifestantes, la policía utilizó gas.

En diálogo con FM La Petrolera, los trabajadores estatales relataron la gravedad de la situación y apuntaron directamente contra el accionar de las fuerzas de seguridad:

«El descontrol es por parte del personal policial. Nosotros queríamos entregar un petitorio, no es algo nuevo que se hace. Hoy no dejaron pasar, después sí hubo forcejeo y todo lo demás. Ahí es cuando queda Verónica (Rosales) adentro, tiraron gas pimienta y hay un compañero que está adentro. Estamos esperando que se calme la situación».

«Hay una persona descompensada adentro, estamos haciendo lugar para que pueda llegar la ambulancia», explicaron los trabajadores en medio del tumulto, mientras intentaban liberar el acceso para el personal médico.

Fuente: El Comodorense