Polémica por la transferencia de bienes de YPF a la provincia de Chubut

La decisión de YPF de transferir a la provincia de Chubut un importante paquete de tierras e inmuebles ubicados en Comodoro Rivadavia desató un conflicto político entre el Gobierno provincial y el municipio. La disputa enfrenta al gobernador Ignacio Torres con el intendente Othar Macharashvili y reaviva una discusión sobre el destino de activos considerados estratégicos para la ciudad petrolera.

La polémica comenzó luego de que se conociera que la provincia será la encargada de administrar los bienes cedidos por la compañía. Desde el Ejecutivo chubutense descartaron que esos activos pasen automáticamente a manos del municipio, una postura que generó el rechazo de dirigentes peronistas de Comodoro Rivadavia.

Macharashvili cuestionó inmediatamente la decisión, y también lo hizo el diputado nacional y exintendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, quien advirtió: “No vamos a permitir que se lleven los bienes de YPF que pertenecen a los comodorenses”.