Pablo Korn fue absuelto en el juicio por negociaciones incompatibles



El tribunal de juicio integrado por el Dr. Martín O’Connor (presidente), la Dra. María Laura Martini y el Dr. Jorge Novarino resolvió dictar el veredicto de absolución para el ex Subsecretario de Servicios Públicos, Pablo Korn.

El exfuncionario provincial enfrentaba un proceso por el presunto delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El juicio, que se llevó a cabo en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson, representó el segundo proceso legal contra Korn por estos hechos.

La defensa técnica, ejercida por el abogado Federico Ruffa, había iniciado el debate con un planteo de prescripción, argumentando que los plazos de la persecución penal ya se habían agotado.

Aunque dicho planteo fue rechazado inicialmente para permitir el avance del proceso —contando con la oposición del Fiscal General Lucas Agustín Papini, de la Fiscalía de Estado y de la Oficina Anticorrupción en su carácter de querellantes—, finalmente el tribunal determinó que no se alcanzó el grado de certeza necesario para una condena.

Antecedentes

Este debate oral y público tuvo lugar luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) interviniera en el caso en 2024.

En aquella oportunidad, el máximo tribunal del país dejó sin efecto un sobreseimiento previo que beneficiaba a Korn y dispuso la realización obligatoria de este nuevo juicio para garantizar el correcto tratamiento de la acusación.

Con esta resolución, los magistrados cierran la etapa de juzgamiento iniciada el pasado 2 de junio, indicando que en modo alguno fueron probados los elementos de la acusación de la Unidad Fiscal Especializada en delitos contra la Administración Pública que buscaba establecer la responsabilidad penal del exfuncionario en contrataciones directas bajo su órbita de gestión.