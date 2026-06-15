MULTA - NAHUEL HUAPI - TURISMO - TURISTAS BRASILEROS

Multan a turistas brasileños por ingresar a un área restringida del parque Nahuel Huapi

Un grupo de turistas brasileños fue multado por ingresar a un sector restringido del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona de Pampa Linda, ignorando la señalización y cruzando una baranda de seguridad. El área, conocida como Ventisquero Negro, está cerrada por riesgo de derrumbes, caída de rocas y daño sobre un ecosistema frágil.
La identificación se concretó gracias a un operativo coordinado entre guardaparques, Gendarmería Nacional, guías y prestadores turísticos, quienes aportaron material audiovisual y registros fotográficos.

Razones de la restricción

El suelo del área está formado por morenas glaciares, con materiales poco consolidados, pendientes inestables y rocas sueltas. El tránsito de personas aumenta el riesgo de accidentes y genera impactos negativos sobre un ambiente especialmente sensible.
El acceso permitido se limita al mirador habilitado, acondicionado para observar de manera segura la laguna y el glaciar.

Procedimiento de sanción

La infracción fue advertida por guías y prestadores turísticos, quienes dieron aviso inmediato al guardaparque de guardia. El procedimiento culminó con el labrado de actas y la notificación a los visitantes.
La Intendencia del Parque destacó que la ausencia visible de guardaparques en un punto específico no implica falta de control, ya que las seccionales cubren grandes extensiones y los agentes trabajan simultáneamente en distintos sectores.
El organismo valoró la cooperación entre guías, prestadores turísticos, Gendarmería y guardaparques, subrayando que la participación de quienes trabajan en el territorio es fundamental para proteger los ambientes naturales y garantizar la seguridad de los visitantes.

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