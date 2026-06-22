Madryn lanzó una campaña para invitar a Messi a la ciudad



“Quiero conocer la Patagonia”, dijo el capitán de la Selección argentina en una entrevista con Joaquín “Pollo” Álvarez unos días antes de comenzar el Mundial. Respondiendo a este deseo, desde el Ente Mixto de Promoción Turística y la Secretaría de Turismo Municipal de Puerto Madryn lanzaron una campaña para invitar a Lionel Messi a la ciudad.

El mensaje central es “Messi, vení a conocer Puerto Madryn”, por eso solicitaron que la comunidad madrynense suba fotos sumándose a esta arenga, mostrando todas las facetas de la ciudad del golfo, con ballenas en avistajes embarcados, desde el Área Natural Protegida (ANP) El Doradillo para verlas desde la costa, desde una cancha de fútbol, desde la rambla, el centro, el Monumento al Indio o donde sea.

“Con esta activación buscamos que Puerto Madryn llegue a Lionel Messi y tentarlo a que viaje a una de las ciudades de la Patagonia que él confesó querer conocer con su familia. ¿Qué mejor opción para el capitán de la Selección Argentina que llegar a la ciudad y disfrutar de la ballena franca austral, de los paisajes y las experiencias que propone Puerto Madryn a él y al mundo? Si Messi viene, ¿cómo no van a querer venir todos?”, destacaron desde la Secretaría de Turismo.