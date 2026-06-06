Hoy no juega el “Dibu”

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, en una conferencia de prensa previa al amistoso ante Honduras, aseguró que “va a atajar Juan Musso mañana”, mientras que “seguramente el próximo lo ataje Gerónimo Rulli”.

El entrenador agregó que “puede ser que también tenga su momento Santiago Beltrán”, entre los arqueros, y comentó que su idea es “darle minutos a los chicos”.

Acerca de los amistosos, el DT afirmó que intentarán plantear los partidos, ante Honduras este sábado 6 de junio a las 21 horas y frente a Islandia el próximo martes 9 desde las 21:30, sabiendo que “algunas cosas” pueden servir para preparar el debut ante Argelia.

Además, el pujatense puso paños fríos al asegurar que “la fase de grupos hay que jugarla”, dándole importancia a la misma a pesar de que los rivales, en la previa, no sean los más duros, y sentenció: “ojalá el tercer partido sea un encuentro que podamos administrar”, idealizando que el combinado nacional llegue a la última fecha de la fase con la clasificación garantizada.

Lesiones

En las horas previas al inicio del anteúltimo amistoso de la Selección previo al Mundial, Lionel Scaloni afrontó la conferencia de prensa y puso el foco en que los jugadores que han llegado a la concentración en Kansas con problemas físicos “van mejorando”.

Dando a entender que no busca arriesgar futbolistas en los partidos preparativos, sino que lo hará en el ínterin entre el encuentro ante Islandia y el debut en el Mundial, Scaloni detalló que el guardameta Emiliano “Dibu” Martínez, a quien se vio entrenando con la mano derecha vendada y atrás de la espalda, no jugará los amistosos.

En su lugar, el entrenador confirmó que ante Honduras jugará el arquero del Atlético de Madrid Juan Musso, mientras que en el segundo amistoso “seguramente” tenga el puesto Gerónimo Rulli, arquero suplente en Qatar 2022, así como también tendrá posibilidades de jugar Santiago Beltrán.

Sobre cómo notificó las convocatorias, Scaloni comentó que creyeron que lo mejor era que los futbolistas “se enteren si estaban convocados o no” en el momento en el que confirmó la lista de manera oficial, asegurando también que la citación del astro argentino Lionel Messi fue totalmente tranquila, mediante un mensaje de texto.

Tácticas

En cuanto al estilo de juego, el entrenador aseguró que sus dirigidos desarrollaron una “línea bastante marcada” y buscará “no traicionarla” durante los amistosos y el que será el segundo Mundial de su carrera como DT.

“Estos chicos están acostumbrados a la presión”, comentó el entrenador campeón del mundo y bicampeón de América, para luego sentenciar: “creemos que los 26 forman parte del equipo”, asegurando oportunidades para todos.