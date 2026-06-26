Hallan más de 8.500 elefantes marinos muertos en Australia

Las remotas islas Heard y McDonald, ubicadas en el Océano Antártico a unos 4.000 kilómetros al suroeste de Australia, enfrentan una grave crisis ambiental por una mortalidad inusual de especies marinas y aves, como los elefantes marinos, que fueron parte de los afectados.

Estos territorios, reconocidos por su alto valor ecológico, forman parte de una reserva marina y fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco debido a la conservación casi intacta de sus ecosistemas.

Sin embargo, recientes investigaciones detectaron una pérdida significativa de fauna, especialmente entre crías de elefante marino del sur, pingüino rey y pingüino papúa, en una zona considerada uno de los últimos ambientes prístinos del planeta. Los estudios realizados mediante drones durante octubre de 2025 y enero de 2026 revelaron que miles de animales murieron en la isla Heard, donde se concentra la mayor parte de la biodiversidad afectada.

De acuerdo con las observaciones, 8.573 crías de elefante marino del sur fallecieron, una cifra equivalente al 62% de los nacimientos registrados en la isla. Además, se estimó la muerte de unas 13.000 crías de pingüinos de las 17.000 nacidas durante el período analizado. Asimismo, los investigadores señalaron que la causa más probable de esta emergencia sanitaria es el virus de influenza A H5N1 clado 2.3.4.4b, responsable de la expansión mundial de la gripe aviar entre distintas especies silvestres.

El avance de la gripe aviar

Según los especialistas, el virus habría llegado a estas islas aisladas durante agosto del año pasado, posiblemente transportado por un animal migratorio procedente de las islas subantárticas francesas de Crozet.

Por otra parte, los análisis genéticos permitieron identificar una relación entre el brote detectado en Heard y McDonald y otros episodios registrados en regiones como Georgia del Sur, donde también se observaron impactos severos en elefantes marinos.

Además, la investigación destaca que el seguimiento mediante tecnología aérea fue fundamental para evitar alterar el comportamiento de las especies. Los drones permitieron recorrer sectores inaccesibles y registrar cadáveres de aves marinas sin generar perturbaciones en las colonias.

Gracias a esta metodología, los científicos pudieron analizar aproximadamente 1.600 kilómetros cuadrados de superficie y obtener una visión más precisa del impacto del virus sobre las poblaciones animales.

Características del ecosistema y especies afectadas

Las islas Heard y McDonald poseen uno de los ambientes insulares más conservados del mundo porque no presentan especies introducidas ni una presencia humana permanente.

Su aislamiento permitió preservar grandes colonias de fauna adaptada a condiciones extremas, entre ellas el elefante marino del sur, el pingüino rey, el pingüino papúa, el lobo marino antártico y el petrel buceador de Georgia del Sur.

El elefante marino del sur es uno de los mayores mamíferos marinos del planeta y utiliza estas costas para reproducirse y criar. Por su parte, los pingüinos dependen de estos ambientes para completar sus ciclos reproductivos y mantener sus poblaciones.

Estado de conservación de las especies afectadas

El impacto de la gripe aviar representa una nueva amenaza para animales que ya enfrentan presiones ambientales relacionadas con el cambio climático, la alteración de los océanos y la disponibilidad de alimento.

Aunque algunas poblaciones mantienen una distribución amplia, los especialistas advierten que las colonias reproductivas aisladas pueden sufrir consecuencias graves cuando enfermedades emergentes llegan a ecosistemas sin defensas naturales suficientes.

Por ello, el monitoreo constante y la protección de estos refugios naturales resultan esenciales para conservar especies únicas y comprender cómo las enfermedades afectan a la biodiversidad marina del planeta.