Fracasó en Diputados la sesión pedida por la oposición para tratar el caso Adorni

Fracasó en la Cámara de Diputados la sesión pedida por la oposición para tratar proyectos de interpelación y eventual moción de censura al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito y cuestionado desde hace más de tres meses, pero sostenido en su cargo con el respaldo de los hermanos Milei.

Siendo las 14.31 el presidente del Cuerpo, Martín Menem, dio por caída la sesión por falta de quórum. La oposición llegó a reunir 117 presentes en una sesión que fue pedida el 11 de junio pasado luego de la entrevista del funcionario en LN+, durante la cual contradijo explicaciones anteriores referidas a su patrimonio y admitió haber tenido 500 mil dólares no declarados.

Quienes habían pedido la sesión fueron 31 diputados de los bloques Unión por la Patria, Provincias Unidas, Frente de Izquierda, Coalición Cívica y las monobloquistas Marcela Pagano y Natalia de la Sota. Los convocantes sabían de antemano que llegarían con un número complicado, pero si existían chances de que finalmente pudieran reunir 129 presentes para iniciar la reunión, éstas terminaron de acabarse con la jugada del oficialismo para evitar que algunos de sus aliados bajaran al recinto.

El llamado para la semana que viene a la Comisión de Asuntos Constitucionales, a fin de tratar los seis expedientes del temario de la sesión, fue la prenda de cambio para el Pro, la UCR y bloques provinciales, que una vez más ayudaron a La Libertad Avanza. Incluso, a pesar de duras declaraciones que han emitido sobre Adorni en los últimos días. Algo que durante las expresiones en minoría algunos de sus pares recordaron para criticarlos duramente por sus ausencias.

De esta manera, el oficialismo ganó tiempo y logra descomprimir el tema al menos una semana más en una de las dos cámaras. A la espera igualmente de lo que suceda en el Senado este jueves, donde ahora LLA buscará junto a aliados revertir la interpretación sobre las mayorías que se necesitan para aprobar la interpelación al ministro coordinador, prevista en el artículo 101 de la Constitución, el cual a su vez establece la posibilidad de remover al jefe de Gabinete por el voto de la mayoría absoluta de ambas cámaras.

Fuente: Parlamentario