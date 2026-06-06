Estudiantes de Chile crean una biotecnología para recuperar litio mediante microalgas



La creciente demanda mundial de litio, impulsada por la electromovilidad y el almacenamiento energético, ha puesto bajo presión a la industria minera para reducir el impacto ambiental de sus procesos de extracción.

En ese contexto, un grupo de estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) desarrolló una biotecnología orientada a recuperar litio residual mediante microorganismos capaces de absorber metales.

La investigación realizada por los estudiantes detectó que el sistema de extracción de litio realizado en Chile -que se hace mediante evaporación solar de salmuera- provocaba pérdidas de entre el 10% y el 30% del mineral, además de impactos en acuíferos y humedales.

A partir de ese diagnóstico, el equipo desarrolló BICAS, un proyecto que propone recuperar litio residual mediante microorganismos capaces de absorber metales. La tecnología, denominada Biolithia, permitiría recuperar hasta un 35% del litio presente en residuos de salmuera.

“La evaporación solar del litio perjudica el suelo porque produce una alta salinidad y afecta a humedales y yacimientos. Además, este proceso puede tardar entre 12 y 18 meses”, explicó Naiara Saigg, estudiante de Ingeniería Comercial de la Usach e integrante del proyecto.

El sistema consiste en redirigir la salmuera residual hacia un biorreactor que contiene microorganismos. Una vez capturado el litio, este se recupera y se devuelve a la empresa minera.

El equipo, que también obtuvo reconocimiento en el programa Jump Chile de la Universidad Católica, analiza actualmente la posibilidad de modificar los microorganismos para aumentar su eficiencia.

“Esta alternativa biotecnológica es más sostenible y eficiente. La idea no es reemplazar el sistema actual, sino complementarlo y recuperar el litio residual”, añadió Saigg.

BICAS se encuentra en etapa de validación del proceso biotecnológico con el objetivo de consolidarse como una empresa científica y tecnológica.