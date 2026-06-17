El Doradillo recibió más de 8.000 visitantes durante el fin de semana largo de junio



Entre el sábado 13 y el lunes 15 de junio, el Área Natural Protegida El Doradillo recibió más de 2.000 vehículos y aproximadamente 8.000 visitantes.

El importante movimiento turístico fue atribuido por la Secretaría de Turismo provincial a la reciente inauguración de los 16 kilómetros de pavimento de la Ruta Provincial N° 42.

“Los datos reflejan el impacto positivo de la nueva obra vial que constituye el principal acceso a El Doradillo, demostrando que esta mejora significativa de la conectividad potencia el turismo, contribuyendo a la consolidación de uno de los sitios más importantes del mundo para el avistaje costero de la Ballena Franca Austral, brindando mayor seguridad y comodidad a residentes y visitantes”, expresaron a través de su comunicación oficial.

8.000 millones

La obra, enmarcada en el Plan Galina, demandó una inversión provincial de casi $8.000 millones y era largamente esperada tanto por los vecinos de ese sector como por quienes visitan la zona. Los trabajos incluyeron además la construcción de una rotonda que ordena el ingreso y egreso de vehículos hacia la zona de El Doradillo, facilitando la circulación de uno de los puntos de mayor afluencia turística de la región, lo que quedó demostrado este fin de semana largo.

Además, durante estos días se destacó la labor coordinada entre la Provincia y el Municipio de Puerto Madryn para la recepción de los visitantes, trabajando de manera articulada la Agencia de Seguridad Vial, la Dirección de Transporte Municipal y el cuerpo de Guardaparques.

Promoción y beneficios para impulsar la temporada

Por otra parte, desde el gobierno Provincial detallaron que el importante flujo de visitantes registrado durante el fin de semana largo también se vincula con las distintas acciones de promoción desarrolladas por el Gobierno del Chubut y los prestadores turísticos en el marco de la apertura de la Temporada de Ballenas 2026.

Entre ellas se destacan la transmisión en vivo de la llegada de las ballenas a través del canal Chubut Patagonia; y la realización de un press trip con periodistas especializados y creadores de contenido que recorrieron Península Valdés y el Valle Inferior del Río Chubut para difundir los atractivos de la región.

Además, se implementaron una serie de beneficios destinados a incentivar las visitas durante los primeros meses de la temporada. Las empresas de avistaje embarcado mantendrán las tarifas vigentes de la temporada anterior hasta el 31 de agosto y ofrecerán un 2×1 para residentes hasta el 9 de julio.

A ello se suman promociones especiales en alojamientos y actividades turísticas, beneficios de 2×1 para residentes y jubilados nacionales en el ingreso al Área Natural Protegida Península Valdés, y facilidades de financiación mediante la tarjeta Patagonia 365 del Banco del Chubut.