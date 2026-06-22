Diputados sesionará este martes por el caso Adorni



Fue oficializada para este martes la sesión especial pedida por bloques de la oposición en la Cámara de Diputados para tratar proyectos de interpelación al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con el fin de iniciar el proceso de moción de censura previsto en la Constitución Nacional.

El secretario Parlamentario, Adrián Pagán, firmó este lunes la citación, a partir de las 14, de la sesión que diputados opositores solicitaron luego de la entrevista del funcionario, durante la cual contradijo explicaciones anteriores referidas a su patrimonio y admitió haber tenido 500 mil dólares no declarados.

Sin definición -al contrario de la otra cámara- sobre qué postura adoptarán aliados del Gobierno como el Pro, la UCR y algunos espacios provinciales, en la oposición más dura saben que están complicados los números para alcanzar el quórum.