Chubut presentó su Temporada de Invierno en Buenos Aires



El Gobierno del Chubut presentó su Temporada de Invierno 2026 en Buenos Aires y destacó sus principales atractivos turísticos ante operadores, agencias de viajes, medios de comunicación y referentes del sector, en el marco de una propuesta que combina nieve, naturaleza, fauna marina, patrimonio histórico y experiencias únicas reconocidas a nivel internacional.

La actividad estuvo encabezada por el gobernador Ignacio Torres, en una presentación que contó con la participación de representantes de cámaras empresarias, organismos turísticos, prestadores de servicios, operadores, agencias de viajes, medios especializados e influencers vinculados al sector, consolidándose como uno de los principales encuentros de promoción turística de la Patagonia en el país.

Uno de los ejes centrales del lanzamiento fue la temporada de avistaje de ballenas en Puerto Madryn y Península Valdés. En ese marco, se destacó que la temporada 2026 comenzó de manera anticipada y que las expectativas son auspiciosas a partir de los registros alcanzados durante el último año.

Asimismo, se puso en valor un acontecimiento de relevancia internacional para la provincia: el reciente registro de una ballena azul en aguas del Parque Patagonia Azul. El hecho constituye un hito científico y reafirma la importancia de los ecosistemas marinos chubutenses para la conservación de especies de escala global.

La propuesta turística provincial incluyó también la promoción del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, en Esquel, reconocido por la calidad de su nieve y por ofrecer condiciones ideales para la práctica de deportes invernales en un entorno natural privilegiado.

Identidad regional

Otro de los destinos destacados fue el Parque Nacional Los Alerces, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, que alberga ejemplares de alerce que superan los 2.000 años de antigüedad y paisajes únicos que forman parte de los principales atractivos naturales de la región cordillerana.

Por su parte, La Trochita ocupó un lugar relevante dentro de la presentación. El histórico Viejo Expreso Patagónico continúa siendo una de las experiencias más emblemáticas de la provincia, permitiendo a residentes y visitantes recorrer la estepa patagónica a bordo de una de las formaciones ferroviarias históricas a vapor más emblemáticas del mundo.

La actividad forma parte de las acciones de promoción impulsadas por el Gobierno del Chubut para continuar posicionando a la provincia como un destino turístico de excelencia durante todo el año, potenciando el desarrollo económico regional, la generación de empleo y las oportunidades vinculadas a la actividad.



Promociones y beneficios

Con el objetivo de fomentar el acceso a las distintas actividades vinculadas a la Temporada de Invierno 2026, la Provincia, a través del Banco del Chubut, impulsa una serie de promociones bancarias que incluyen financiación en cuotas sin interés y descuentos exclusivos.

En materia de hospedaje, los “Hoteles 365” ofrecen un 30% de ahorro, con un reintegro de hasta $8.000 para clientes Patagonia Tradicional y de hasta $13.000 para clientes Patagonia VIP, además de hasta 12 cuotas sin interés.

La “Promo Clubes” incluye el pago de equipos y clases vinculadas a deportes en la nieve, con hasta 12 cuotas sin interés.

En hoteles de la Cordillera, los usuarios de Patagonia 365 podrán acceder a un 30% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, con un tope de devolución de $40.000. Asimismo, con la misma tarjeta podrán acceder a un 30% de ahorro y 6 cuotas sin interés, todos los días, en actividades vinculadas al turismo, con un tope de devolución de $12.000.

Por otra parte, los restaurantes adheridos a la promoción ofrecerán un 30% de ahorro en un pago con la tarjeta de crédito Patagonia 365, todos los días, con un tope de devolución de $8.000 para clientes Patagonia Tradicional y de $13.000 para clientes Patagonia VIP.

Por último, los usuarios de Patagonia 365 podrán acceder a un 20% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en actividades de avistaje marítimo, todos los días, con un tope de devolución de $15.000.

Acto oficial

“De a poco pudimos lograr algo que muchos creían imposible, que es poner a Chubut en un lugar protagónico dentro del turismo nacional e internacional”, expresó el mandatario durante la jornada, que reunió además al secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; al ministro de Turismo y Áreas Protegidas de la provincia, Diego Lapenna; a la senadora nacional Edith Terenzi; al intendente de Esquel, Matías Taccetta; a la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel; al presidente de Messe Frankfurt Argentina, Fernando Gorbarán; a la presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT), Gabriela Ferrucci, y su director ejecutivo, Franco Di Pasquo; a los representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabricio Di Giambatistta; la Cámara de Comercio LGBTIQ+ Argentina, Pablo De Luca y Gustavo Noguera; al presidente de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR), Diego Piquín; al ministro de Economía, Gustavo Paz; al secretario coordinador de Gabinete, Andrés Arbeletche; al secretario de Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable del Chubut, Juan José Rivera; al coordinador del Centro de Actividades de Montaña La Hoya, Cristian Andrés; de la Cámara de Turismo de Chubut, Pamela Liberati; al subsecretario de Turismo de Esquel, Leandro Choi; y al secretario de Turismo de Puerto Madryn, Pablo Tedesco.

El titular del Ejecutivo aseguró que “esta temporada va a ser un antes y un después para el turismo de Chubut porque tenemos una provincia bendecida por la naturaleza, el mejor centro de esquí de la Argentina, avistajes de ballenas franca austral y sei, y el mejor vino del país”.

Más infraestructura hotelera y conectividad

Torres puso en valor los alcances de la Ley de Fomento a las Inversiones Turísticas impulsada por el Ejecutivo chubutense e indicó que se trata de “una mirada estratégica a mediano y largo plazo, que nos da la capacidad de levantar la cabeza, salir de la coyuntura y pensar realmente qué necesita la provincia para potenciar mucho más al sector”.

Ante funcionarios, medios especializados e influencers, el gobernador explicó que, de la mano de esta herramienta, “quien decide invertir en la provincia paga 0% de impuestos provinciales y municipales durante 15 años. Gracias a eso, hoy Chubut cuenta con su primer hotel cinco estrellas, tiene 16 proyectos turísticos en ejecución, muchos de ellos ya finalizados, y una conectividad cada vez mayor”.

En ese sentido, destacó la nueva frecuencia aérea anunciada días atrás entre Esquel y Córdoba, y remarcó “algo tan importante como el aeropuerto de Esquel, una obra estratégica para la provincia y para toda la Patagonia”.

Reconstrucción turística

El mandatario también reconoció “a todos los pequeños, medianos y grandes prestadores turísticos de la provincia que, en momentos difíciles y en medio de los incendios que afectaron a la Cordillera, asumieron el compromiso de seguir apostando al crecimiento y acompañar la reconstrucción de viviendas, rutas y servicios esenciales”.

“Hoy podemos hablar de una temporada de invierno que va a contar con todas las prestaciones necesarias para seguir posicionando a Chubut como un destino cada vez más atractivo”, sostuvo Torres.