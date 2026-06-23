Adorni no brindará informe al Senado la próxima semana

Un giro en la agenda del Senado se confirmó este martes, con la cancelación del informe de gestión programado para la próxima semana, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el centro de la polémica.

La confirmación se conoció minutos antes de que arrancara una nueva reunión de Labor Parlamentaria entre los presidentes de bloques de la Cámara alta, que días atrás habían acordado sesionar este jueves e incluso tratar el pedido de interpelación al ministro coordinador, investigado por enriquecimiento ilícito.