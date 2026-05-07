Ya son 8 los infectados de hantavirus en el crucero

Este jueves se confirmó que otro pasajero del crucero vinculado al brote de hantavirus ha contraído la enfermedad, que ya ha causado la muerte de tres personas a bordo y ha desencadenado una alerta internacional coordinada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El nuevo caso eleva a ocho los contagios de hantavirus vinculados al crucero Hondius. El paciente, un hombre que viajaba a bordo del Hondius, el crucero de bandera neerlandesa, está siendo tratado en un hospital de Zúrich tras regresar a Suiza y responder a una alerta enviada por la compañía operadora del barco.

“De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional, la OMS está trabajando con los países afectados para apoyar la localización internacional de contactos, garantizar el seguimiento de las personas expuestas y limitar una mayor propagación de la enfermedad”, indicó la agencia de la ONU en la red social X.

Hasta el miércoles, tres de los 147 pasajeros habían fallecido desde que el barco inició su travesía en el Atlántico Sur, tras partir de Argentina rumbo a su actual fondeadero frente a las costas de Cabo Verde.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó además que otros tres pasajeros fueron evacuados recientemente y trasladados a los Países Bajos para recibir tratamiento médico. Aun así, insistió en que “el riesgo general para la salud pública sigue siendo bajo”.

Investigación internacional

La OMS señaló que las personas afectadas podrían haberse infectado antes de embarcar. Hasta ahora, tres de los casos han sido confirmados en laboratorio como hantavirus de los Andes, una de las variantes más peligrosas debido a su capacidad limitada de transmisión entre personas.

La investigación involucra a laboratorios e instituciones sanitarias de varios países, entre ellos Sudáfrica, Suiza, Senegal y Argentina. El Instituto Pasteur de Dakar, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica, los Hospitales Universitarios de Ginebra y autoridades sanitarias argentinas participan en el análisis epidemiológico y genético del virus.

El martes, la OMS informó que uno de los pacientes hospitalizados en Sudáfrica permanecía en cuidados intensivos, aunque mostraba signos de mejoría.

Pasajeros confinados y medidas de desinfección

Mientras el barco se dirige hacia las Islas Canarias, los pasajeros continúan bajo estrictas medidas preventivas. Como precaución, se les pidió permanecer en sus cabinas mientras avanzan las labores de desinfección y monitoreo sanitario.

La doctora Maria Van Kerkhove, directora interina de Preparación y Prevención de Epidemias y Pandemias de la OMS, afirmó que la prioridad inmediata es evacuar a los pasajeros enfermos que aún permanecen a bordo.También envió un mensaje a quienes siguen atrapados en el crucero: “Hemos escuchado a bastante gente del barco. Queremos que sepan que estamos trabajando con los operadores y con los países de origen de los pasajeros. Les escuchamos. Sabemos que tienen miedo”.

Una vez que el barco llegue a territorio español, las autoridades realizarán una investigación epidemiológica completa y evaluarán el riesgo para quienes continúan a bordo.

“El riesgo sigue siendo muy bajo”

Mientras tanto, desde Cabo Verde, la representante de la OMS en el país, Ann Lindstrand, hizo eco a las palabras de Tedros y reiteró que el riesgo de transmisión sigue siendo limitado, incluso dentro del crucero.

“Aunque esta variante puede transmitirse entre personas con más facilidad que otros hantavirus, el riesgo sigue siendo muy bajo. Tiene que existir un contacto muy estrecho, como compartir cabina o mantener una relación cercana, para que ocurra la transmisión”, explicó.

La OMS ha instado a los países a reforzar la vigilancia epidemiológica y preparar sus sistemas de salud. Por ahora, no existe un tratamiento específico contra el hantavirus.

Ayuda desde Argentina

En este marco, el Ministerio de Salud de la Nación avanza en una doble estrategia para abordar el brote de hantavirus vinculado al buque MV Hondius. Por un lado, fortalece la cooperación internacional mediante el envío de insumos a los países involucrados y brinda asistencia técnica para el manejo clínico de los casos. Paralelamente, impulsa investigaciones dentro del territorio nacional para determinar el posible origen de los contagios.

Este miércoles pasado, se confirmó que la variante corresponde a la cepa Andes, la cual solo presenta antecedentes de circulación en Chubut, Río Negro y Neuquén y en el sur de Chile. Teniendo en cuenta que el buque zarpó desde Argentina el pasado 1 de abril, el país colabora de manera activa con los organismos internacionales que intervienen y con todos los países involucrados para contener el brote y garantizar un adecuado manejo de los casos.

La ANLIS-Malbrán puso a disposición su capacidad técnica, experiencia y recursos para asistir a los sistemas de salud que así lo requieran. A partir del relevamiento de los requerimientos de cada país, Argentina enviará a laboratorios de España, Senegal, Sudáfrica, Países Bajos y el Reino Unido ARN del virus Andes, insumo fundamental para la detección del virus en personas, y placas de ELISA sensibilizadas con antígenos del virus Andes, para su uso en estudios serológicos orientados a la detección de anticuerpos específicos contra el virus en sueros humanos. Con estos insumos se pueden realizar aproximadamente 2.500 determinaciones diagnósticas. También enviará guías para diagnóstico y protocolos de tratamiento para garantizar el correcto manejo de los casos.

En paralelo, el Ministerio de Salud de la Nación y la ANLIS-Malbrán avanzan en la investigación epidemiológica a nivel local. En articulación con las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego y demás jurisdicciones patagónicas, se está reconstruyendo el itinerario del caso índice, es decir los ciudadanos holandeses que presentaron los primeros síntomas. Hasta el momento se conocen sus ingresos y egresos a la Argentina: se pudo confirmar que arribaron al país el 27 de noviembre del año pasado y que viajaron en auto durante 40 días para luego cruzar a Chile el 7 de enero de este año. Una vez allí, continuaron el recorrido en auto por 24 días más. El itinerario incluye también el ingreso a la provincia de Neuquén el 31 de enero y una nueva visita a Chile 12 días más tarde. Luego cruzaron desde el país trasandino a Mendoza en donde iniciaron un viaje en auto por 20 días para llegar a Misiones. Finalmente, el 13 de marzo, cruzaron por tierra a Uruguay y el 27 de marzo regresaron al país para dirigirse a Ushuaia de donde salieron el 1° de abril.

Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país. Equipos técnicos del Malbrán se trasladarán a Ushuaia para realizar operativos de captura y análisis de roedores en áreas vinculadas al recorrido de los casos y de detectar la posible presencia del virus en reservorios naturales. Cabe destacar que si bien no está confirmado que el contagio se haya realizado en Argentina y que Tierra del Fuego no ha reportado casos de hantavirus desde que se inició la notificación obligatoria del evento en 1996, estas acciones forman parte de la estrategia de vigilancia epidemiológica intensificada que se desarrolla en coordinación con las jurisdicciones, responsables de fortalecer la notificación y detección de casos en sus territorios.

Desde su rol de rectoría el Ministerio de Salud de la Nación mantiene el monitoreo permanente de la situación evaluando el avance de las acciones en curso y la articulación con las jurisdicciones y los organismos internacionales. Este trabajo permite consolidar la respuesta sanitaria, fortalecer la cooperación técnica y avanzar en la identificación del origen del brote.