Las ballenas jorobadas están regresando al mar argentino

El Canal Beagle, en Tierra del Fuego, vuelve a ser escenario de una noticia que entusiasma a científicos y amantes de la naturaleza, cada vez más ballenas jorobadas se ven en estas aguas.

De acuerdo a un estudio conjunto del CADIC-CONICET y de las fundaciones WCS Argentina y Compromiso Onashaga, solo en el último año se registraron 22 individuos in situ, de los cuales 17 fueron identificados por primera vez, consolidando una tendencia que no deja de crecer. Desde 2013 hasta 2025, el número total asciende a 208 ballenas identificadas, un indicador clave del aumento sostenido de la especie en la región.

Las ballenas jorobadas vienen marchando

Por otra parte, se suman las historias individuales como la de Buddha, una ballena que no era vista desde 2021 y que volvió a aparecer en el Beagle, o la de Shima, que con ocho años consecutivos de visitas se convirtió en la jorobada más fiel a estas aguas.

La presencia de la ballena jorobada (Megaptera novaeangliae) en el Canal Beagle no es nueva, pero sí cada vez más frecuente. Si bien existen registros desde 1979, fue a partir de la década de 1990 cuando comenzaron a observarse con mayor regularidad.

Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 2013, cuando un grupo de ejemplares permaneció durante semanas en la zona, lo que impulsó el inicio de un ambicioso proyecto de monitoreo.

Hoy, las áreas con mayor concentración incluyen sitios como Isla Martillo, el sector entre Baliza Escarpados y Río Encajonado, y el Archipiélago Les Eclaireurs, además de puntos clave como Bahía Lapataia y la zona entre Punta Paraná y Puerto Almanza.

El aporte ciudadano, clave en el hallazgo

Uno de los aspectos más innovadores de este fenómeno es que no depende exclusivamente de científicos. Porque el proyecto se basa en un modelo de ciencia ciudadana, más de 500 fueguinos y turistas han aportado fotografías y videos que permiten identificar a cada ballena. Gracias a estas imágenes, los investigadores utilizan la técnica de fotoidentificación, basada en los patrones únicos de la aleta caudal, comparables a una huella digital.

Este enfoque no solo multiplica la cantidad de datos disponibles, sino que también genera una conexión directa entre la comunidad y la conservación del ecosistema.

Los motivos

Las ballenas jorobadas realizan largas migraciones entre sus áreas de alimentación en aguas frías del sur y sus zonas de reproducción en mares tropicales. En este contexto, el Canal Beagle parece estar consolidándose como un sitio clave de alimentación estival.

Su dieta, basada en krill y pequeños peces, encuentra en estas aguas condiciones favorables. Además, el monitoreo a largo plazo permite evaluar otros factores, como cambios en la disponibilidad de alimento o variaciones ambientales que podrían estar favoreciendo su presencia.

Sin embargo, no todo es positivo en este fenómeno. Porque las jorobadas enfrentan amenazas como el cambio climático, la contaminación, el ruido submarino, las colisiones con embarcaciones y los enmalles en redes pesqueras.

Más allá del espectáculo natural que representan, el aumento de las ballenas jorobadas es también un indicador ambiental. Cuando una especie de gran tamaño y alta movilidad como esta comienza a regresar de forma sostenida, los científicos lo interpretan como una señal de que el ecosistema está ofreciendo condiciones adecuadas. Es decir, el Beagle no solo atrae ballenas, sino que está funcionando como un hábitat relevante dentro de su ruta migratoria.

La importancia del avistaje responsable

El crecimiento del número de ballenas conlleva una gran responsabilidad: protegerlas. En Ushuaia y alrededores rigen normativas específicas que regulan el acercamiento a mamíferos marinos, promoviendo un avistaje responsable.

Entre las recomendaciones clave se destacan mantener distancias prudentes, evitar ruidos innecesarios y no interferir en el comportamiento natural de los animales.