UOCRA se moviliza en rechazo al aumento de tarifa de luz en Trelew

Este jueves en horas de la mañana, la UOCRA marchó por las calles de Trelew para expresar su rechazo al aumento tarifario solicitado por la Cooperativa Eléctrica que se aplicaría de manera automática el próximo 20 de mayo. Manifestaron que, debido a la cantidad de desocupados en el sector, un aumento en el servicio de energía sería muy grave para los trabajadores.

Los manifestantes se movilizaron al Concejo Deliberante y la Cooperativa Eléctrica de Trelew. El próximo lunes habrá una sesión ordinaria pero no se analizaría el aumento de urgente tratamiento, por lo que, pasado el mes, quedaría aprobado automáticamente.