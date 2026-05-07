Transportaban un detenido y volcaron en la Ruta 3

Un vehículo de la Policía del Chubut protagonizó un vuelco este jueves en horas de la mañana cuando circulaba por la Ruta 3. El accidente ocurrió en el sector cercano al Instituto Penitenciario Provincial, donde el móvil policial se salió del camino.

Los tres efectivos que se desplazaban en el vehículo sufrieron heridas leves y se encuentran fuera de peligro.

Además, transportaban a un detenido, que tampoco sufrió lesiones, por lo que fue trasladado al penal.

Trabajaron en el lugar dos ambulancias y dotaciones de bomberos de la ciudad de Trelew.