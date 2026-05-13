Sofía “La Reini” Gonet vuelve a Telefe y formará parte de Popstars



La influencer Sofía Gonet, más conocida como «La Reini», vuelve a formar parte de un exitoso proyecto de Telefe como una de las figuras principales que participarán del reality Popstars. Este anuncio llega poco después de su recordada participación en MasterChef Celebrity.

Su rol en el reality que busca encontrar a la siguiente superestrella del cono sur aún no trascendió, pero se especula que esté relacionado con el mundo digital. Esta colaboración afianza la estrategia de Telefe entre el contenido de televisión tradicional y las redes sociales.

A través de una publicación en Instagram en colaboración con el canal de la familia, Gonet compartió su emoción por formar parte de la nueva apuesta de la señal. Además, acompañó el anuncio con una producción inspirada en el Y2K –la era de los dos mil–.

«Me llegó la hora de cumplir un sueño y ser parte de Popstars. Se viene una experiencia increíble y la vamos a vivir juntos desde las redes! Que esperás para anotarte? Podes hacerlo en mitelefe.com y estén atentos a más novedades!», escribió la influencer.

En otro clip que difundió en sus redes, Gonet compartió el detrás de escena de su mega producción y dio un pequeño adelanto de su rol como creadora de contenido para Telefe.