Puerto Madryn se prepara para otra emergencia climática

En Puerto Madryn se reunió el Comité de Operaciones de Emergencias Municipal (COEM) con el objetivo de analizar las acciones preventivas y diagramar las tareas a desarrollar durante el resto de la semana. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se mantienen las alertas amarillas por lluvias para este jueves 7 y viernes 8 de mayo.

Numerosas cuadrillas efectúan limpieza y mantenimiento en diferentes barrios de Puerto Madryn. Cabe mencionar también los trabajos preventivos de las Secretarías de Obras Públicas y Desarrollo Urbano y Ecología y Protección Ambiental en pluviales, salidas al mar y bocas de tormenta. Si bien integran el cronograma habitual, se refuerzan ante pronósticos de precipitaciones.

Personal de Tránsito y Transporte, Forestación, Servicios Públicos y demás dependencias del Municipio prevén acciones para mitigar posibles efectos adversos, ya que la combinación de lluvias y vientos podría provocar caída de postes y/o árboles.

Desde la Secretaría de Desarrollo Comunitario, a través de los Centros de Gestión Barrial (CeGeBa), se lleva adelante el acompañamiento permanente a las familias más vulnerables. Así, en la jornada del miércoles 6 de mayo, permanecerán abiertos hasta las 18 horas. Se trata del 1, situado en Albarracín Norte 3010 esquina Joaquín Soto; el 2, ubicado en Río Mayo y El Maitén; y el 4 que se encuentra en Ejército de los Andes 779. Además, se podrá acudir a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, en 9 de Julio y Bouchard, también hasta las 18 horas.

Vale aclarar que con el objetivo de realizar correctamente la reconstrucción de calles luego del temporal, el cronograma de reparación iniciará luego del escurrimiento del suelo. Hasta este mediodía se registraron 20, 25 mm. No obstante, pueden registrarse lluvias aisladas durante jueves y viernes.

Las distintas áreas que conforman el COEM se mantendrán en alerta y se analizará la evolución de los pronósticos.

Ante cualquier emergencia, la comunidad puede llamar al 103 de la Dirección de Protección Civil.

Recomendaciones

– Evitar actividades al aire libre.

– No sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra.

– Quedarse lejos de zonas costeras.

– Desconectar artefactos eléctricos.

– Resguardar a las mascotas.

– Evitar circular por calles inundadas y/o afectadas.

– Procurar tener a mano una luz de emergencia y/o linterna.

– No destapar las bocas de tormenta, ya que pueden ocurrir graves accidentes.

– Evitar actividades al aire libre.

– Asegurar los elementos que puedan volarse.

– No refugiarse cerca de árboles, postes o tendido eléctrico.

– Asegurar techos, andamios y cualquier elemento de obra.

– No estacionar vehículos debajo de árboles.

– Recordar que está prohibida la quema de pastizales en todo el ejido municipal (Ordenanza 13220/23).