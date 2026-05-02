Puerto Madryn celebra el Día Internacional de la Danza

En el marco del Día Internacional de la Danza, que se conmemora cada 29 de abril, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invitó a participar de una celebración especial que reunirá a ballets y bailarines locales en un encuentro abierto a la comunidad.

El evento tendrá lugar el sábado 2 de mayo y se desarrollará al aire libre, desde las 15 horas, en inmediaciones del Monumento a la Gesta Galesa.

La propuesta convocará a distintos elencos de danza de la ciudad en una jornada pensada para poner en valor esta expresión artística y compartir con vecinos y vecinas una celebración que destaca la diversidad y riqueza del movimiento como lenguaje universal.

En esta oportunidad, y a diferencia de otras ediciones, se optó por realizar una convocatoria cerrada, con la participación rotativa de distintos grupos en cada evento impulsado por la Subsecretaría, con el objetivo de garantizar, a lo largo del año, la presencia de todos los elencos y bailarines de Puerto Madryn.

Día Internacional de la Danza

El Día Internacional de la Danza se celebra desde 1982 por iniciativa de la UNESCO, en conmemoración del nacimiento de Jean-Georges Noverre, reconocido como el creador del ballet moderno. La fecha busca visibilizar la importancia de la danza como manifestación artística y destacar su capacidad de trascender fronteras políticas, culturales y sociales.

Cada año, además, el Comité Internacional de Danza y el Consejo Ejecutivo del Instituto Internacional de Teatro promueven una reflexión global sobre esta disciplina a través de un mensaje difundido internacionalmente por referentes destacados del ámbito.

A casi tres siglos del nacimiento de Noverre, su legado continúa vigente. Sus aportes resultaron fundamentales para la evolución del ballet y la profesionalización de la danza, dejando una huella que aún hoy inspira prácticas, debates y nuevas creaciones en todo el mundo.