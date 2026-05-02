CULTURA - DANZA - MADRYN

Puerto Madryn celebra el Día Internacional de la Danza

En el marco del Día Internacional de la Danza, que se conmemora cada 29 de abril, la Municipalidad de Puerto Madryn, a través de la Subsecretaría de Cultura, invitó a participar de una celebración especial que reunirá a ballets y bailarines locales en un encuentro abierto a la comunidad.
El evento tendrá lugar el sábado 2 de mayo y se desarrollará al aire libre, desde las 15 horas, en inmediaciones del Monumento a la Gesta Galesa.
La propuesta convocará a distintos elencos de danza de la ciudad en una jornada pensada para poner en valor esta expresión artística y compartir con vecinos y vecinas una celebración que destaca la diversidad y riqueza del movimiento como lenguaje universal.
En esta oportunidad, y a diferencia de otras ediciones, se optó por realizar una convocatoria cerrada, con la participación rotativa de distintos grupos en cada evento impulsado por la Subsecretaría, con el objetivo de garantizar, a lo largo del año, la presencia de todos los elencos y bailarines de Puerto Madryn.

Día Internacional de la Danza

El Día Internacional de la Danza se celebra desde 1982 por iniciativa de la UNESCO, en conmemoración del nacimiento de Jean-Georges Noverre, reconocido como el creador del ballet moderno. La fecha busca visibilizar la importancia de la danza como manifestación artística y destacar su capacidad de trascender fronteras políticas, culturales y sociales.
Cada año, además, el Comité Internacional de Danza y el Consejo Ejecutivo del Instituto Internacional de Teatro promueven una reflexión global sobre esta disciplina a través de un mensaje difundido internacionalmente por referentes destacados del ámbito.
A casi tres siglos del nacimiento de Noverre, su legado continúa vigente. Sus aportes resultaron fundamentales para la evolución del ballet y la profesionalización de la danza, dejando una huella que aún hoy inspira prácticas, debates y nuevas creaciones en todo el mundo.

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