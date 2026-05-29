Por el Mundial, Estados Unidos dejará de revisar las redes sociales para las visas

Desde el gobierno de Estados Unidos anunciaron que revisarán una controvertida propuesta migratoria que contemplaba exigir un amplio historial de redes sociales y otros datos digitales a millones de viajeros internacionales que ingresan al país bajo el Programa de Exención de Visa.

La medida original, impulsada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), proponía ampliar significativamente la información requerida para obtener la autorización electrónica de viaje conocida como ESTA. Entre los datos solicitados figuraban perfiles de redes sociales utilizados durante los últimos cinco años, direcciones de correo electrónico, números telefónicos, información biométrica y antecedentes vinculados al entorno familiar de los solicitantes.

Reacciones y consecuencias

El alcance de la propuesta provocó reacciones inmediatas dentro de la industria turística global. Diversos referentes del sector advirtieron que controles considerados excesivos podrían desalentar la llegada de visitantes internacionales en un momento clave para la recuperación y expansión del turismo mundial.

Ante este escenario, funcionarios estadounidenses comenzaron a reconocer públicamente las críticas recibidas y confirmaron que actualmente se encuentra en análisis una versión más limitada del proyecto. Según trascendió, las nuevas exigencias digitales podrían aplicarse únicamente a determinados perfiles considerados de mayor riesgo, en lugar de alcanzar automáticamente a todos los viajeros que ingresen bajo el sistema ESTA.

La revisión adquiere una relevancia especial en el contexto de los grandes eventos internacionales que Estados Unidos recibirá en los próximos años. El país será una de las sedes principales de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto a México y Canadá, además de otras competencias y encuentros internacionales que prevén movilizar millones de visitantes extranjeros.

En ese contexto, representantes de la industria turística consideran prioritario evitar señales que puedan interpretarse como obstáculos para el ingreso de viajeros. Distintos estudios del sector señalaron que una parte significativa de los potenciales turistas reconsideraría visitar Estados Unidos si debiera entregar información masiva vinculada a su actividad digital y redes sociales personales.

El debate también expone la tensión entre seguridad fronteriza y competitividad turística. Mientras las autoridades buscan fortalecer los mecanismos de control migratorio, el sector privado insiste en la necesidad de mantener procesos ágiles y menos invasivos para no afectar el atractivo internacional del destino.

El impacto económico ocupa un lugar central dentro de la discusión. Organizaciones vinculadas al turismo internacional advirtieron que políticas migratorias demasiado restrictivas podrían traducirse en una disminución del gasto de los visitantes extranjeros, afectando de manera directa a hoteles, aerolíneas, restaurantes, comercios y operadores turísticos.

A su vez, especialistas en privacidad y derechos digitales cuestionaron la amplitud de la propuesta inicial. Consideran que exigir años completos de actividad en redes sociales podría interpretarse como una forma de vigilancia excesiva y generar incertidumbre respecto del uso y almacenamiento de la información personal.

Frente a las críticas, representantes del área turística estadounidense intentaron transmitir una señal de apertura hacia los mercados internacionales. Funcionarios vinculados al turismo señalaron recientemente que el objetivo es preservar a Estados Unidos como un destino accesible, competitivo y atractivo para viajeros de ocio, negocios y estudios.

Aunque todavía no existe una resolución definitiva, todo indica que el texto final buscará un equilibrio entre las necesidades de seguridad nacional y la importancia económica del turismo receptivo. La nueva versión de la iniciativa podría conocerse en los próximos meses y será seguida de cerca por gobiernos, aerolíneas y empresas turísticas de todo el mundo.

En una industria cada vez más competitiva, donde la facilidad de ingreso influye directamente en la elección de un destino, la decisión que adopte Estados Unidos podría marcar una tendencia global sobre el futuro de los controles digitales aplicados al turismo internacional.