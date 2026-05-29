ATE Chubut convoca a un paro de 72 horas desde el 1 de junio

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Chubut formalizó la convocatoria a una medida de fuerza que paralizará por completo las actividades de la Administración Pública Provincial a principios del mes de junio. El Sindicato tomó la determinación ante la falta de avances en las negociaciones salariales y el estancamiento de los canales de diálogo oficiales.

La presentación formal se realizó este 26 de mayo ante la Secretaría de Trabajo de la Provincia, encendiendo las alarmas en las diferentes dependencias estatales que verán afectadas sus actividades habituales.

El Paro Provincial de 72 horas está programado para comenzar a las 00hs del próximo lunes 1° de junio y se mantendrá vigente de forma ininterrumpida hasta el miércoles 3 de junio inclusive. La convocatoria abarca además a todas las Seccionales de ATE en el territorio chubutense.

Al tratarse de una huelga general de actividades, el impacto se sentirá con fuerza en los ministerios, registros públicos, entes autárquicos y la atención administrativa general del Gobierno de Chubut, manteniendo únicamente las guardias esenciales en áreas críticas.

Desde la conducción del Sindicato explicaron que la decisión es la consecuencia directa de la falta de convocatoria a Paritarias salariales por parte del Ejecutivo Provincial. Las y los trabajadores denuncian que los salarios actuales quedaron desfasados frente a la realidad económica inflacionaria.

A esto se suman graves dilaciones y demoras persistentes en los procesos de conciliación obligatoria vigentes. Según explicaron los representantes sindicales, las mesas de negociación no muestran avances reales y se convirtieron en instancias burocráticas que postergan las soluciones que demandan las bases.

El malestar se profundizó en las últimas semanas debido al incumplimiento de acuerdos previamente pactados en distintos sectores de la Administración Pública. Se trata de compromisos laborales y sectoriales que ya habían sido firmados y que el Gobierno Provincial no ejecutó.

Con este escenario de alta tensión y ante la falta de respuestas concretas, las y los estatales de Chubut inician una semana clave de cara al inicio del mes de junio, donde el levantamiento de la medida dependerá exclusivamente de un llamado oficial a negociar con propuestas firmes sobre la mesa.