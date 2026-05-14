Ponen en cuarentena a otro crucero en la costa de Francia

Unas 1.700 personas están confinadas a bordo de un crucero en Francia tras la muerte de un pasajero y decenas de casos de gastroenteritis «aguda». Este caso no tiene relación con el hantavirus del MV Hondius, según las autoridades, citadas por el sitio DW.

El crucero ‘Ambition’, de la compañía Ambassador Cruise Line, zarpó de las islas británicas Shetland el 6 de mayo, hizo escala en Belfast (Irlanda del Norte), Liverpool (Reino Unido) y Brest (oeste de Francia), antes de llegar a Burdeos (Francia). Desde este punto debía partir en principio rumbo a España, detalló la autoridad portuaria de la ciudad francesa, precisando que la tripulación cuenta con 514 miembros.

Medio centenar de los 1.233 pasajeros, en su mayoría británicos e irlandeses, presentaron problemas gastrointestinales (vómitos y diarrea), entre ellos la persona que falleció, de 90 años, señaló la Agencia Regional de Salud de Nueva Aquitania en un comunicado.

Pasajeros atendidos en el barco

Los pasajeros afectados fueron atendidos de inmediato por el médico del barco y aislados en sus camarotes, mientras que este miércoles por la mañana un equipo médico francés subió a bordo para evaluar la situación sanitaria y tomar muestras.

Las mismas eran analizadas para “identificar con precisión el patógeno responsable, evaluar los riesgos de transmisión y tomar las medidas adecuadas”, informaron las autoridades.

No obstante, este miércoles 13 de mayo al mediodía, el crucero estaba atracado en Burdeos, sin ninguna medida de seguridad en tierra.

Algunos pasajeros tomaron fotos de esta ciudad del suroeste francés desde una cubierta, reportó la agencia francesa AFP. Mientras se realizaban las pruebas para determinar el origen del contagio, las autoridades investigan una posible intoxicación alimentaria.

Los primeros análisis a bordo descartaron la presencia de norovirus, pero se están realizando análisis complementarios en el centro hospitalario de Burdeos, indicaron las autoridades sanitarias.

Las autoridades, que esperaban inmediatamente los resultados de las pruebas, descartaban por el momento cualquier vínculo con el hantavirus, que preocupa al mundo. “No hay motivo para vincular este brote a bordo de un crucero procedente de Belfast y Liverpool con los casos de hantavirus detectados en el MV Hondius”, subrayaron las autoridades sanitarias.

El pico de los síntomas, vómitos y diarreas, se produjo el 11 de mayo cuando el buque se encontró en la ciudad francesa de Brest, según las autoridades francesas y la víctima nonagenaria falleció antes de la llegada a este puerto.