La sobreventa de figuritas del Mundial hace que la de Messi ya cotice más de 50.000 pesos

La fiebre por el Mundial de fútbol 2026 está a pleno en Argentina y, como ocurrió en otras ediciones, las figuritas empezaron a escasear y se disparó la reventa en el mercado blue, donde llegaron a registrarse incrementos de precio de hasta el 130%.

La nueva edición oficial de Panini es la más grande de la historia debido a la ampliación del torneo a 48 selecciones. El álbum tiene 112 páginas y cerca de 980 figuritas, muy por encima de las 638 que tuvo Qatar 2022. Además, incluye secciones especiales dedicadas a estadios y sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

El álbum comenzó a venderse oficialmente a unos $15.000 en su versión básica, mientras que cada sobre de siete figuritas tiene un precio sugerido cercano a los $2.000. Sin embargo, la alta demanda generó rápidamente un mercado paralelo con valores mucho más elevados.

Los precios “blue” de las figuritas del Mundial

En plataformas de reventa online que existen en la Argentina ya se observan fuertes diferencias en lo que respecta a las figuritas del Mundial de fútbol 2026 respecto a los valores oficiales, un sobre individual se vende hasta a $3.700, los paquetes de cinco sobres aparecen publicados por unos $23.000 y los lotes de 50 paquetes rondan los $165.000. Mientras que el álbum oficial puede llegar a costar cerca de $80.000

Y si se habla de figuritas individuales, la de Lionel Messi ya se ofrece por valores cercanos a los $50.000. Y sets especiales con Messi, Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé llegan a publicarse por $129.000

Pero el fenómeno no se limita solamente a Messi, otras figuritas de jugadores de la Selección Argentina también empezaron a cotizar fuerte dentro del circuito paralelo. Nombres como Julián Álvarez, Alexis Mac Allister o Rodrigo De Paul ya se venden por montos que van desde los $6.000 hasta los $20.000, dependiendo de la rareza y la demanda.

El otro dato que preocupa es cuánto podría costar completar toda la colección. Con unas 980 figuritas y sobres de siete unidades, se estima que, en condiciones ideales y sin repetidas, harían falta al menos 140 paquetes. A precios oficiales, eso implicaría un gasto cercano a los $280.000, aunque distintos cálculos del mercado elevan el costo final a alrededor de $350.000 debido a las repetidas y la dificultad para conseguir algunas piezas especiales.