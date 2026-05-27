La Feria Municipal del Libro será del 13 al 16 de agosto

Del 13 al 16 de agosto, en las instalaciones de la Escuela N°710 “Hermana Sara Carbajal” de Puerto Madryn, se llevará a cabo la V Edición de la Feria Municipal del Libro. El jueves 13 abrirá sus puertas de 10 a 22, el viernes 14 de 9 a 22 y el sábado 15 y domingo 16 de 14 a 22.

A lo largo de cuatro días, el evento ofrecerá presentaciones de libros, disertaciones, visitas escolares, proyecciones, talleres abiertos a toda la comunidad, mesas de lectura y presentaciones artísticas. Los cierres de jornada estarán a cargo de autores de renombre regional y nacional, entre quienes se confirma la presencia de César González, Reynaldo Sietecase, Martín Kohan y Selva Almada. Por la Patagonia, participarán Raúl Mansilla, Liliana Pérez y Dante Sepúlveda, entre otros.

En el marco de la Feria también se realizará la 2° edición del Encuentro de Escritores Madrynenses, organizado por la Biblioteca Pública Municipal “Domingo Faustino Sarmiento”, con el objetivo de visibilizar las producciones de los autores locales.

Cabe destacar que la edición de este año incorporará espacios especiales en conmemoración de los 50 años por la Memoria, la Verdad y la Justicia, los 90 años del fallecimiento de Federico García Lorca, los 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges y los 90 años del nacimiento de Alejandra Pizarnik.

Quienes deseen participar pueden inscribirse hasta el 30 de junio a través del formulario disponible en https://forms.gle/pcDRiM2rtBsYQAvV9. La comisión organizadora confirmará la participación por correo electrónico, y la distribución de espacios y el cronograma general se darán a conocer durante la segunda quincena de julio.

Para consultas, los interesados pueden escribir a [email protected], comunicarse al (0280) 4472060 o acercarse personalmente a Casa de la Cultura (Roque Sáenz Peña 86), de lunes a viernes de 8 a 14 horas.

Del lanzamiento participaron el subsecretario de Cultura, Lic. Herman Müller, y el subsecretario de Educación, Prof. Pablo Sappa, por la Municipalidad de Puerto Madryn; María Elena Lizurume, del área de Relaciones con la Comunidad de Aluar e Infa; y Pablo Lo Presti y Martín Berrade en representación de LU 17 y Red Uno.