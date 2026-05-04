Soto Payva pagará suma millonaria por certificaciones truchas en licencias de conducir



Durante una audiencia que había sido convocada como de carácter preliminar y que se llevó adelante en sala de oficina judicial situada en tercer piso de los tribunales en Trelew, las partes informaron sobre el acuerdo alcanzado para la aplicación de la suspensión de juicio a prueba en relación al acusado Diego Soto Payva, involucrado en el caso que tuviera notoria repercusión pública por hechos respecto a la certificación de licencias de conducir.

En efecto, tanto el Ministerio Público Fiscal representado por la funcionaria de fiscalía Florencia Pallucchini como la defensa a través de Fabián Gabalachis comunicaron que estaban dados los requisitos para la implementación del instituto en cuestión, ya que la calidad del delito y la pena pretendida de acuerdo a la acusación, mas la inexistencia de antecedentes penales generaban las condiciones requeridas para la determinación del acuerdo.

Diego Soto Payva, médico de profesión, quien además se encontraba habilitado por la agencia de seguridad vial y el sistema nacional de licencias de conducir como profesional examinador siendo responsable de los centros médicos donde se realizaban las revisaciones pertinentes, entre el período de tiempo comprendido entre mayo de 2023 y enero de 2025 confeccionó 157 certificados falsos de aptitud psicológica. Para ello, creó cada uno de los certificados completando su contenido con puño y letra, falsificando la firma de una licenciada, quien había prestado servicios en los centros médicos aludidos con anterioridad al mes de abril de 2023, estampando además el sello de la profesional junto a la firma apócrifa. Posteriormente, Soto Payva insertó declaraciones falsas sobre la aptitud psíquica de los solicitantes en los 157 documentos públicos, identificados como formulario único de trámite para obtención de licencias nacionales de conducir, afirmando falsamente sobre la aptitud psíquica de las personas interesadas en la obtención del carnet profesional, requisito necesario para la materialización del mismo. Finalmente, los distintos instrumentos públicos eran completados con la firma y el sello del doctor Soto Payva y del centro médico Gaiman, y en algunos casos el encartado utilizó el sello que lo identificaba como oficial subinspector de la policía del Chubut. La conducta reiterada descrita precedentemente fue realizada en la tramitación del carnet profesional, tanto en la realización de los certificados de aptitud psicológica falsos, como la inserción de datos falsos en los formularios únicos en relación a 157 personas.

La calificación legal es por el delito de falsedad ideológica de instrumento público en concurso real con falsedad material de instrumento privado, en la modalidad de delito continuado, en calidad de autor, conforme a los artículos 293, 292, 45, 55 y 55 contrario sensu del código penal.

De tal forma, el Juez Fabio Monti hizo lugar a lo acordado por las partes con la imposición de la suspensión de juicio a prueba, por lo cuál el acusado Diego Soto Payva deberá aportar a la institución “Pedro Déttori” la suma de 5.495.000 pesos, lo que hará en una cuota de 920 mil pesos y cinco cuotas de 915 mil pesos respectivamente, que comenzará a abonar en los primeros días del mes de junio. A su vez, deberá concurrir en el transcurso de un año cada cuatro meses a registrar firma en área de supervisión de oficina judicial, mientras que deberá restringirse a determinadas reglas de conducta impuestas para estos casos.