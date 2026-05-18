Investigan presunta estafa a una vecina de Rawson

La jueza de garantías Karina Breckle abrió la investigación por el plazo legal de seis meses e imputó del delito de estafa en carácter de autor a Lucas Paz Machado con domicilio en el barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba en un caso de ciberestafa de la que resultó víctima una vecina de la ciudad de Rawson.

La mujer había ofrecido en sus redes sociales la venta de muebles, una bicicleta fija y ollas, fue contactada por falsos compradores, mediante distintos engaños guiaron a la victima a realizar distintos pasos para sustraerle finalmente la suma de 600.000 pesos. El hecho se produjo en enero del año pasado y la denuncia fue realizada ante la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital que inició la investigación que derivó en el pedido formal de apertura de la investigación a cargo de la fiscal general Eugenia Domínguez y el Dr. Hernán Gricman.

Pablo Sánchez representó al imputado y en la audiencia realizada en la Oficina Judicial de Rawson, negó los hechos tal como ocurrieron y adelantó que avanzará en resolver el caso mediante una salida mediante la solución alternativa al conflicto.