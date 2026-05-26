Gran Hermano expulsó a Lola por pasar información del afuera



Lola fue expulsada de Gran Hermano luego de incumplir nuevamente una de las normas centrales del reality: la prohibición de brindar información del exterior a otros participantes.

La decisión fue comunicada por Gran Hermano, que recordó que el día anterior ya había sancionado a cuatro jugadores por la misma infracción, pese a las advertencias sobre el reglamento de la competencia.

Según se informó, la producción registró “hace muy pocas horas” una charla entre Lola y Manuel en uno de los dormitorios, en la que la participante le habría dado consejos vinculados al juego.

“No fue un descuido, sino una intromisión ilícita en el corazón de la competencia”, expresó Gran Hermano, al considerar que Lola intentó “maquillar” su conducta como una simple opinión.

Además, la voz del reality fue contundente al remarcar que no tolerará ese tipo de actitudes: “Me apena que hayas subestimado mi poder de información y análisis. No me dejo engañar y no me tiembla el pulso”.

Como consecuencia de la expulsión de Lola, Manuel quedó directamente en la próxima placa de nominados, en una semana marcada por fuertes sanciones y por el endurecimiento de las reglas dentro de la casa.